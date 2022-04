Dit soort positief nieuws zien we maar zelden. Waar de nieuwste games, zeker de laatste 2 jaren, nogal vaak worden uitgesteld, zien we vandaag dat een game eerder verschijnt dan oorspronkelijk gepland!

Xenoblade Chronicles 3, de JRPG die exclusief verschijnt voor Nintendo Switch stond gepland voor een release in september 2022. Vandaag maakt Nintendo bekend dat die releasedatum iets naar voren schuift. De nieuwe releasedatum is vastgesteld op 29 juli 2022.

Xenoblade Chronicles 3 verschijnt eerder dan verwacht, namelijk op 29 juli! Bekijk de nieuwe trailer en werp een blik op het dynamische gevechtssysteem, nieuwe info over het verhaal en meer. pic.twitter.com/CfaZUjy5Nc — Nintendo Nederland (@NintendoNL) April 19, 2022

Nintendo laat ook weten dat er een Collector’s Edition van de game verschijnt die exclusief wordt aangeboden via de My Nintendo Store. De nieuwe trailer laat ondertussen ook al wat nieuwe gameplaybeelden zien van onder andere het vernieuwde gevechtssysteem. Spelers kunnen de classes van de tot wel 7 teamspelers aanpassen. Ieder personage heeft een eigen specialiteit, maar later in het verhaal zijn deze aan te passen aan de voorkeuren van de speler.