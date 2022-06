Update: Xbox & Bethesda zetten datums voor hun summer showcase

Het bekende E3 seizoen gaat bijna van start. We moeten het echter wel zonder de E3 doen dit jaar. Maar dat betekent niet dat er niet genoeg game nieuws onze kant op zal komen. Xbox trapt af!

Update 06-06-2022: Zojuist is bekend gemaakt dat er een extended show zal plaatsvinden op 14 Juni. De Xbox Games Showcase Extended zal een diepere blik geven op games die tijdens de originele showcase te zien waren. Ook worden hier enkele nieuwe trailers getoond. Tijdens deze 90 minuten wordt er ook gesproken met een aantal van jouw favoriete game creators.

Orgineel bericht 29-04-2022: Net zoals eerdere jaren kiest Microsoft ervoor om hun showcase te houden op 12 Juni. Dit is een datum die al jaren vast staat voor de techgigant. De show zal te zien zijn om 19:00 Nederlandse tijd op alle bekende kanalen zoals Youtube, Twitch, Twitter, Facebook en zelfs Tiktok.

Xbox is de laatste tijd hard bezig om een grote naam te krijgen binnen de industrie door grote publishers te kopen zoals Bethesda en Activision maar ook kleine studios die nu al een aantal jaar hard aan het werk zijn om games te ontwikkelen voor de systemen. Het is dus aannemelijk dat ze dit jaar een vol programma hebben. Tijdens de show zullen games te zien zijn van Xbox Games Studios, Bethesda Softworks en third party studios “over de hele wereld”. Verder zullen we meer informatie krijgen over GamePass. Aankondigen van Activision zullen dit jaar schaars zijn aangezien de FEC de overname eerst nog moet goedkeuren voordat Activision zich echt tot de Xbox familie kan voegen. Meer details zijn nog niet bekend maar het is aannemelijk dat Starfield een grote rol zal gaan spelen. De sci-fi van Bethesda zal dit jaar releasen en een grote marketing push kan elk moment van start gaan.

Een andere game die we waarschijnlijk gaan zien is Avowed, de fantasy RPG van Obsidian Entertainment. Verder is het mogelijk dat we meer informatie gaan krijgen over de nieuwe Fable game. Wat we echter niet hoeven te verwachten is een releasedate voor de verwachte The Elder Scrolls VI aangezien Bethesda Studios momenteel erg gefocussed is op Starfield.

Het belooft een volle show te worden met hopelijk veel verassingen en wellicht een paar nieuwe of oude IPs.

