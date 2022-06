The Callisto Protocol showt eerst gameplay bij State of Play

De maker van Dead Space keert terug naar het Horror genre met zijn nieuwe game The Callisto Protocol!

Glen Schofied de bedenker van Dead Space vervult zijn rol als hoofd ontwikkelaar bij Striking Distance Studios. Hier zijn ze al een gehele tijd hard aan het werk aan een nieuwe IP. De game The Callisto Protocol belooft een Sci-Fi survival horror te worden. De game speelt zich af in het jaar 2320 op de “dode maan” Callisto. Hier speelt het verhaal van Jacob Lee zich af. Een gevangene van de Black Iron gevangenis waar hij moet vechten voor zijn leven wanneer er een mysterieuze ziekte de hele maan in chaos brengt. Zowel gevangen als bewakers worden niet gespaard door de muterende monsters die de Biophage worden genoemd. Ga op onderzoek uit en ontrafel de donkerte geheimen van The United Jupiter Company. Jacob is echter geen getrainde soldaat dus hij zal zuinig aan moeten doen met zijn ammo, health en wapens.

Om de game zo eng mogelijk te maken wordt er gewerkt met zogenaamde Horror Engineering zodat het team achter de game een mix van atmosfeer, licht, shaduwen, spanning, brutaliteit en menselijkheid kan combineren om jou in de juiste sfeer te brengen, en hopelijk ook een beetje bang te maken 😉 Dit alles komt tot leven met de PS5’s 3D audio en realistische ray-tracing waardoor jij je werkelijk opgesloten en alleen zal voelen. Verwacht niet om elke hoek een jump scare aangezien het team er extra hard over heeft nagedacht wanneer de spanning echt opgebouwd moet worden. Wanner de spanning komt voel je het als nooit tevoren door de fantastische haptics in de PS5 controller. Dit alles komt bruut tot leven door een mix van zowel melee als shooter combat met een uniek zwaartekracht wapen dat de naam GRP heeft gekregen.

Beleef de diepe narrative die de studio aan het creëren is voor PlayStation 4 als PlayStation 5, de Xbox One en Series S/X maar ook voor de PC. De game komt uit op 2 December 2022. Wanneer je de game pre-ordered krijg je er een speciale Contraband Pack bij die Jacob een extraatje geeft om de zware tijd binnen Black Iron Prios wellicht wat makkelijker te maken. In de komende weken en maanden zal er meer bekend worden gemaakt over de game. Je leest meer over de in een speciale blogpost op de site van PlayStation.

