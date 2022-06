Review: EPOS H6PRO en GSX 300

Headsets zijn één van de belangrijkste onderdelen in een gamer’s zijn setup. Want zonder goed geluid zal een gamer heel veel moeite hebben om games te kunnen spelen. Daarnaast met een goed headset kan je heerlijk naar films kijken en naar muziek luisteren. De EPOS H6PRO en GSX 300 is een heerlijke combo voor de PC of Laptop gamer onder ons. Voor de console players heb je voldoende aan alleen de headset H6PRO.

De EPOS H6PRO en GSX 300 is een combinatie van een hoogwaardige headset en een externe geluidskaart. Combineer daarbij de gratis software van EPOS Gaming Suite en je hebt alles om het geluid van je PC naar een nieuw niveau te brengen. De GSX 300 externe geluidskaart werkt heel goed samen met de software Gaming Suite. Het kastje is vrij eenvoudig en klein. Hij past met gemak ergens op je bureau zonder dat hij in de weg staat. Sluit je headset erop aan via de koptelefoon en microfoon ingang. Tot slot sluit je de bijgeleverde USB kabel aan je PC en aan het kastje en you’re good to go.

Met de externe GSX 300 geluidskaart maak je van jouw headset een 7.1 surround sound monster. In de EPOS Gaming Suite kan je voor geprogrammeerde instellingen kiezen zoals muziek, esports of films. Maar uiteraard kan je ook vrij makkelijk alles zelf instellen naar je eigen persoonlijke smaak. Het kastje zelf heeft verder twee knoppen. Één knop is om je volumeknop en de ander kan je zelf instellen. Je kan er een switch maken tussen 2.0 audio of 7.1 surround sound. Maar je kan er ook voor kiezen om er een presettings switch van te maken om makkelijk te schakelen tussen je geluidsinstellingen.

Draagcomfort tot de max met de EPOS H6PRO

Wat altijd voor mij een probleem is met headsets is dat ze na een lange periode onprettig gaan zitten op je hoofd. Na een verloop van tijd voel je een headset drukken op je hoofd of voel je je bloed niet meer naar je oren stromen. Met de EPOS H6PRO heb ik daar flink stuk minder last van. De schelpen van de headset vallen heerlijk om mijn oren heen zonder dat ze op je oren gaan knellen. Zeker wanneer je het geluid aanzet hoor je vrij weinig meer van het geluid buiten je headset om. De headband zit in een lichte hoek ten opzichte van de schelpen. Hierdoor lijkt de headset het gewicht beter te verdelen over je hoofd. De headset zit dermate lekker dat zodra je hem opzet, je eigenlijk vrij snel vergeet dat je een headset draagt.

Net zoals de eerder geteste EPOS H3PRO heeft de EPOS H6PRO ook een microfoon die je er vrij gemakkelijk op de headset kan aansluiten. Met behulp van sterke magneten blijft de microfoon tijdens het gebruik goed op zijn plaats zitten. Van de microfoon hoef je niet veel te verwachten, maar voor communicatie doeleinde met je vrienden of spelers in game, is de microfoon qua headset standaarden één van de betere op de markt. Het geluid van de headset is subliem. Samen met de GSX 300 krijg je een ware genot voor je oren. Muziek luisteren in 8D of zelfs 12D audio is een ware genot. Films kijken is net of je aanwezig bent in een bioscoop. En ja voor de games, die irritante camper hoor je direct waar vandaan het schot komt.

Geen volledige stilte

De EPOS H6PRO is ontworpen met een akoestiek ontwerp. Omdat de schelpen iets groter zijn dan de meeste headsets, sluit deze heerlijk aan op je hoofhuid in plaats van op je oren. Hierdoor wordt je deels afgesloten van je omgeving. Zonder geluid aan hoor je nog genoeg omgevingsgeluid, maar zodra je muziek start of je film begint hoor je daar praktisch niks meer van. Het is niet zo goed als een actieve noise-canceling die de EPOS H3PRO heeft maar toch goed genoeg om je van je omgeving af te sluiten en te concentreren op je game, film of muziek. De headset kan je zonder de GSX 300 voor elke platform gebruiken. Met de bijgeleverde mini jack kabel kan je de headset aansluiten op je console of je telefoon.

Verdict

De EPOS H6PRO en de GSX300 zijn als bundel verkrijgbaar maar ook los van elkaar te verkrijgen. Voor de prijsklasse waar ze in vallen doen ze zeker mee in de strijd met hun concurrenten. Sterker nog de headset is beter dan de meeste van zijn prijsklasse. Voor de PC gamer is de externe geluidskaart een goede toevoeging om meer uit je geluid en headset te halen. Qua comfort en geluid zit het beide goed met deze bundel. De headset sluit je aan op alle gangbare apparaten en consoles van deze tijd. Ondanks de eenvoud van de fysieke headset en geluidskaart, kan je veel diepte geven aan deze bundel met behulp van de EPOS Gaming Suite. EPOS en Sennheiser zijn er goed in geslaagd om een uitstekende geluidsbundel te maken voor de veeleisende gamer.