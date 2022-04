E3 2022 afgelast, wel Summer Game Fest en Summer of Gaming

ESA de organisatie achter de Electronic Entertainment Expo (E3) heeft op 31 Maart laten weten dat de geliefde beurs dit jaar zowel fysiek als digitaal niet door zal gaan. Ze gaan deze kans gebruiken om de show compleet voor te bereiden op 2023. Het is de bedoeling dat E3 2023 weer fysiek en digitaal zal plaats vinden.

We previously announced that E3 would not be held in person in 2022 due to the ongoing health risks surrounding COVID-19. Today, we announce that there will also be no digital E3 showcase in 2022. Instead, we will devote all our energy and resources to delivering a revitalized physical and digital E3 experience next summer. Whether enjoyed from the show floor or your favorite devices, the 2023 showcase will bring the community, media, and industry back together in an all-new format and interactive experience.

– ESA