Nieuwe One Piece Odyssey trailer getoond

One Piece: Odyssey verschijnt dit jaar nog. De game krijgt een Persona achtige combat loop en zal een volledig origineel verhaal vertellen. Er is verder nog geen grote officiële gameplay trailer, wel is er een nieuwe trailer met wat unieke en niet eerder getoonde beelden. Op de officiële site staat nog het volgende:

During their voyage, the Straw Hats, led by Monkey D. Luffy are swallowed by a huge storm at sea. They end up on a mysterious island full of nature amidst the storm and become separated from each other. The crew sets out on a new adventurous journey filled with wonders of a raging nature, powerful enemies, and strange encounters with island locals. Work together with Luffy and his crew to set sail once again!