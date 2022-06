Marvel’s Midnight Suns lanceert op 7 Oktober

Tijdens de Summer Game Fest zijn een hoop games van meer informatie voorzien waaronder ook de nieuwe Marvel game, Midnight Suns. De game lanceert op 7 Oktober.

In de laatste trailers en gameplay van Marvel’s Midnight Suns ligt de focus erg op zowel Spider-Man en Venom. Venom is overgenomen door een duistere kracht. De tagline van de game luidt dan ook “Hell’s army just got stronger. We’re gonna need some backup”. Een aantal van de heroes die de Revu passeren in de trailer zijn Ghost Rider, Blade en Spider-Man die het opnemen tegen onder andere een duistere Venom en Hulk. In de titelcard zijn ook nog Wolverine en Iron Man te zien. Wanneer je de game pre-ordered krijg je een Doctor Strange Defenders Skin. De laatste keer dat we de game zagen was tijdens Geoff Keighley’s Gamescom Opening Night Live waar de game werd aangekondigd.

Marvel’s Midnight Suns wordt een tactical game net zoals de bekende X-COM serie. De ontwikkelaar achter de game Firaxis is dan ook geen vreemde als het gaat om tactical games. Zo hebben ze in het verleden gewerkt aan games zoals X-COM en de Civilization serie. Beide series hebben een grote en zeer actieve fanbase, het is daarom ook niet gek dat Marvel hier op wilt inspelen.

Game Informer heeft de game al mogen spelen en delen een diepere blik in de game. In de gameplay is te zien dat de game werkt met een kaarten systeem waar iedere hero zijn eigen krachten heeft. Je moet dus tactisch te werk gaan wil je jou tegenstanders te slim af zijn. De game zal een groot roster aan verschillende helden en villians bevatten, door de diepe customisation maak je jouw helden nog meer eigen.

De game zal later dit jaar uit komen voor de PlayStation 4 en 5, de Xbox One, Xbox Series X en S alsook de Switch en PC. De game wordt uitgegeven door 2K.

