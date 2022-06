Layers of Fears toont eerste gameplay beelden

Layers of Fears laat voor het eerst van zichzelf zien tijdens de Summer Game Fest. Het is een vervolg op de eerder verschenen Layers of Fear. Geen Layer of Fear 2 dus, maar Layer of Fears, verschijnt in 2023 voor consoles en PC.

De game wordt ontwikkeld in Unreal Engine 5 en dat is mooi te zien in de getoonde beelden. Bloober Team, de ontwikkelaar achter deze game heeft duidelijk haar best gedaan om deze visuele horror neer te zetten.

Bloober Team kennen we natuurlijk van voorgaande games in deze genre, waaronder Layers of Fear en The Medium. We weten ondertussen ook dat de ontwikkelaar bezig is met Konami en werkt aan een nieuwe Silent Hill game.