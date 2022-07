God of War Ragnarök lanceert dan eindelijk op 9 November!

Na een interne uitstel, vele geruchten over een God of War focussed livestream dropped Santa Monica Studios alle informatie gewoon in een online blogpost

God of War was de klapper van 2018, menig gamer werd al snel helemaal verliefd op het nieuwe avontuur van de gewelddadige spartaan Kratos. Al zagen we een hele nieuwe vaderlijke kant van hem. Samen met Atreus (zijn zoon) trotseerde hij een hele nieuwe realm. De Griekse mythologie had plaats gemaakt voor de Noorse saga’s waar Kratos deze keer mocht gaan huishouden. Al lang gingen er geruchten over de daadwerkelijke releasedatum. De game zou in September van dit jaar uit komen maar uiteindelijk bleek de game (intern) uitgesteld te zijn. Het lange wachten is dan eindelijk voorbij. Sony deelt met ons niet alleen de releasedatum, maar ook een nieuwe trailer en een ware unboxing die wordt uitgevoerd door zowel Santa Monica Studio’s Art Director, Rafael Grassetti als ook Ryan Hurst die de stem en motion-capture performance van de in-game Thor verzorgd.

Cinematic Trailer

In de (cinematic) trailer die zojuist is gereleased zien we vader en zoon die samen weer de gevaren van de Noorse mythologie trotseren. Ze vechten niet alleen met Draugr maar we zien ook Fenrir. De spelers van de vorige game, met wat kennis van de betreffende mythologie, weten waarschijnlijk al dat Fenrir de zoon is van Loki. De betreffende god speelt een grote rol in deze games. We horen Kratos praten terwijl hij samen met Atreus vecht. Samen met Atreus spreken ze uit dat wanneer ze samen zijn dat ze alles aan kunnen.

Alle edities

De game heeft de releasedatum van 9 November 2022 gekregen en zal zowel op de PlayStation 4 als de PlayStation 5 uit komen. Verder zal de game gereleased worden in maar lieft 4 verschillende edities. De pre-orders voor de game zullen van start gaan op 15 Juli om 4 uur Nederlandse tijd.

God of War Ragnarök – Standard Edition

God of War Ragnarök – Digital Deluxe Edition

God of War Ragnarök – Collector’s Edition

God of War Ragnarök – Jötnar Edition

Kijk jij uit naar God of War Ragnarök, of vond jij de verfrissing van de gameplay helemaal niks? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.