Verwachte releasedatum van God of War: Ragnarök gelekt

Eerder gingen er al meerdere geruchten over de releasedatum van God of War: Ragnarök. De game heeft een rating gekregen wat zou kunnen hinten naar een releasedatum later dit jaar. Toen kwam het gerucht dat de game gepushed zou zijn naar 2023, maar wat is nu waar? Jason Schreier (wellicht de meest bekende game journalist) geeft meer duidelijkheid.

Jason Schreier die vooral bekend staat om zijn rol als voormalig redacteur van Kotaku (tegenwoordig Bloomberg) heeft al veel grote artikelen en leaks op zijn naam staan. Met name de Assassin’s Creed franchise heeft het zwaar te verduren gehad op dit gebied aangezien Jason vrijwel elke game binnen de franchise vroegtijdig bekend heeft gemaakt. Hij beschikt over een groot netwerk aan connecties, zo ook connecties die meer weten over God of War: Ragnarök. Hij heeft al van 3 verschillende bronnen vernomen dat de game gepland staat voor een release in November dit jaar. Zo schrijft hij in zijn laatste artikel. Sony is van plan om later deze maand de precieze releasedatum en meer informatie over de game vrij te geven. Dit staat in contrast met het eerdere nieuws dat de game zou zijn uitgesteld. Maar wanneer Jason iets zegt, dan kan je er vanuit gaan dat het meestal wel klopt.

God of War: Ragnarök wordt het 5de deel in de langlopende saga over Kratos. De boze god van de oorlog die in het verre noorden zijn rust probeert te zoeken. Echter weet het geweld hem altijd in te halen. Het vervolg op God of War (4), de game die vrijwel alleen maar 10en wist binnen te slepen. Werd in 2020 aangekondigd onder de tagline “Ragnarök is coming”. Echter na meerdere vertragingen zowel intern als extern werd de game keer op keer uitgesteld. Volgens Jason zou de releasedatum oorspronkelijk September van dit jaar zijn. Maar door de pandemie heeft de game net zoals de rest van de industrie meer tijd nodig gehad.

De game staat gepland voor zowel de PlayStation 4 als ook de PlayStation 5 en wordt ontwikkeld door SIE Santa Monica Studio.

