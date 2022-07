Review: F1 22

Max, max, max, super max, max, max. We kunnen niet ontkennen dat de prestaties van Max Verstappen veel invloed heeft gehad in de populariteit van Formule 1. Zo populair dat EA weer met zijn bankrekening ging zwaaienen om Codemasters aan hun familie toe te voegen. F1 22 is de meest recente game waarin de spelers net als de huidige teams van Formule 1 kennis maken met een nieuwe era aan racemachines. Tegelijkertijd nemen we afscheid van features uit de vorige games en zien we nieuwe en oude bekende features terug keren.

Allereerst kunnen we wel stellen dat F1 22 weer een pracht plaatje van een game is. De graphics van de game zijn weer van top kwaliteit. Het blijft alleen wel grappig hoe de copy paste functie werkt in videogames. Als je langzaam langs de tribunes rijdt zie je daadwerkelijk mensen zitten. Al gauw zie je dezelfde mensen om de tien meter zitten en druk je je gaspedaal maar weer is in om te kijken of je sneller dan de toeschouwers bent. Maar los daarvan, de circuits, de bolides zien er weer rete strak uit en daar draait de game voornamelijk om. Naast een grafische update, hebben er ook een drietal circuits een update gekregen.

De circuits van Abu Dhabi, Australië en Spanje hebben allemaal een update gekregen waardoor ze nauwkeuriger zijn met de echte circuits. In aanloop naar deze review hebben we nog op Australië gereden en in F1 22 merkte we inderdaad het verschil met F1 2021. De bochten voelen wat wijder en langer aan terwijl de rechte stukken smaller aanvoelen dan hun voorganger. En dit jaar verwelkomen we een nieuw circuit: Miami. Nog een verschil met de voorganger is dat we afscheid nemen van de “storymode”. Ondanks dat het geen uitgebreide verhalen waren, moet ik zeggen dat ik het toch wel jammer vind dat er geen storymode in de game zit. Het was toch een lekkere warming up voordat je een carièrre startte.

Nieuw in F1 22

De nieuwe era aan racebolides en de updates aan een aantal circuits zijn niet de enige nieuwe features in F1 22. Vorig jaar werden ze in de echte Formule 1 geïntroduceerd en dit jaar zitten ze ook in de game: de sprintraces. Een race weekend met sprintraces zien er gelijk anders uit. Ook moet je daardoor je trainingen anders in delen, immers je hebt maar twee trainingen in plaats van twee. Na de eerste training moet je gelijk al aan de bak in de kwalificatie ronde. Daarna heb je een tweede training en de sprintrace gevolgd door de race. Een kleine tweetal nieuwigheidjes vind je op het circuit. Voorafgaand aan een race kan je nu ook de formatielap rijden om vervolgens zo perfect mogelijk je bolide te parkeren op de starting grid. Tijdens de pitstop moet je nu perfect timen wanneer je naar binnen rijdt. Hoe beter de timing hoe sneller je pitstop is.

Niet meer hoef je perse onderaan de ladder te beginnen als je een eigen team start in My Team Career. Je kan nu zelf kiezen waar je op de grid wilt starten met je team. Je kan op drie verschillende plekken starten. Achteraan, middenmoot of vooraan. Met F1 Life kan de speler zijn eigen spelers hub maken. Hierin kan de speler zijn trophies, supercars en nieuwe meubels showcasen. Een kleine toevoeging maar niet één waar je veel waarde aan gaat hechten. Terug van weggeweest zijn de tussentijdse evenementjes waarin je een supercar bestuurd in een mini challenge. PC gebruikers kunnen voor het eerst genieten van de VR mogelijkheden in F1 22. VR is beschikbaar voor iedereen die in het bezit is van een: Valve Index, Oculus Quest 2 of Rift S, HTC Vive en HTC Vive Cosmos.

Gameplay en Verdict

De gameplay van F1 22 is weer genieten. Codemasters doet waar het goed in is en maakt weer een race simulatie game die mee kan doen met de top van de race sims. De nieuwe era aan racebolides is op het circuit te merken. Net zoals in real life, kunnen de spelers beter in de achtervolging blijven op het circuit. De racebolides zijn een stuk langzamer maar zijn in de bochten stuk strakker waardoor het inhalen vaker voorkomt dan in F1 2021. Nadeel daarentegen is dat je bij het uit accelereren van een bocht veel sneller last heb van overstuur. Voor heel veel spelers wordt weer even opnieuw leren rijden. Gelukkig zijn dat de enige grote veranderingen aan de gameplay.

F1 22 heeft een tal van kleine vernieuwingen die we in de review hebben behandeld. De veranderingen in de gameplay geven wel een nieuwe ervaring maar verder dan dat is het niet echt een hele grote vernieuwing ten op zichte van zijn voorganger. Betekent niet dat je geen plezier kan halen uit de nieuwe game. Voor de race fans en liefhebbers van de franchise is deze game toch weer één die de collectie in kan gaan. Voor de nieuwe racefans, is de nieuwe Formule 1 game wel een betere instap model dan de voorgangers. De nieuwe era aan racebolides maken het makkelijker voor nieuwe spelers om het spel te leren en om te racen met de snelheden van Formule 1.