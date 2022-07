Skull and Bones livestream en Ubisoft Forward op je beeldscherm

De Summer Game Fest is nog in volle gang al is het nieuws dit jaar erg karig. Een grote speler die tot nu toe erg uitbleef was Ubisoft, maar daar komt verandering in!

De game waar iedereen (of niemand?) al sinds Assassin’s Creed IV: Black Flag op wacht krijgt dan eindelijk zijn definitieve aankondiging. Of zal de game nog een keer worden uitgesteld? Who knows, maar een feit is zeker. Donderdag 7 Juli is het dan zo ver, om 8 uur Nederlandse tijd zal er een livestream plaats vinden die meer informatie over de game zal geven. Dit zal plaatsvinden tijdens Ubisoft zijn eerste Ubisoft Forward Spotlight. De stream zal te zien zijn op zowel YouTube als Twitch. Hoe de game eruit zal komen te zien weten we dus over een paar dagen echter gaan er al langer geruchten dat de game zich niet meer alleen op je schip zal afspelen maar ook op land. Hiermee zouden ze de concurrentie met Sea of Thieves aan willen gaan. Het betreft een open wereld multiplayer game die geïnspireerd is door de gouden eeuw van de piraten in de Indische oceaan.

Ubisoft Forward is back, this time with two events showcasing never-before-seen news, gameplay, reveals, and more. Happening on July 7 at 8:00PM CEST / 11:00AM PT, the very first Ubisoft Forward Spotlight On Skull and Bones will provide an in-depth look at the upcoming open world multiplayer pirate game inspired by the Indian Ocean during the Golden Age of Piracy. So, get ready to set sail and tune in for the Ubisoft Forward Spotlight On Skull and Bones on YouTube or Twitch.

– Youssef Maguid van Ubisoft

Maar dat is niet alles, Ubisoft was erg stil tijdens de “E3” periode begin Juni. Het blijkt dat ze wel degelijk van plan zijn om een livestream te geven. Echter zal deze later dit jaar pas plaatsvinden. Zaterdag 10 September om 9 uur Nederlandse tijd is het dan zo ver. Tijdens deze Ubisoft Forward show zullen we meer te weten komen over de verschillende projecten die Ubisoft in ontwikkeling heeft. De show zal zowel op YouTube, Twitch, de officiële website te zien zijn. Ubisoft zal tegen die tijd meer bekend maken over de live stream en wat we kunnen verwachten. Eerder dit jaar werd de inhoud van deze show echter al gelekt.

Kijk jij uit naar de aankomende Ubisoft games, of ben je het vertrouwen in hun een beetje kwijt? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.