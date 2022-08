Atlas Fallen onthuld op Opening Night Live bij Gamescom

Focus Entertainment brengt ons Atlas Fallen een nieuwe IP dat zich afspeelt in een wereld die wordt onderdrukt door verdorven goden

Tegenwoordig zijn er meer sequels, prequels of games die zijn gebaseerd op al bekende namen. Deck 13 van Focus Entertainment gooit het over een andere boeg. Tijdens de Opening Night Live show van Gamescom toonde ze ons de eerste beelden van Atlas Fallen. De game speelt zich af in een fantasie wereld en het zal mogelijk zijn om het verhaal zowel solo als in coop te spelen van het begin tot eind. De game wordt een Next-Gen game en zal dus alleen op de PS5, Xbox Series S|X of PC te spelen zijn. Een exacte releasedatum is nog niet bekend maar als we de studio mogen geloven willen ze de game in 2023 uitbrengen.

Op de website wordt meer informatie gegeven over wat je mag verwachten van Atlas Fallen. In de game krijg je de mogelijkheid om zowel samen of alleen te jagen op legendarische beesten. Kun jeje krachten gebruiken om dodelijk gedaante-veranderende wapens te creëren. Lukt het jou om de zanderige wereld te overmeesteren en alle geheimen te vinden om uiteindelijk als de ultieme kampioen te eindigen?

