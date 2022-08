Lies of P toont nieuwe gameplay tijdens Gamescom 2022

Lies of P, de langverwachte soulslike van Neowiz toont gloednieuwe gameplay beelden tijdens Geoff Keighley’s Gamescom Opening Night Live. We krijgen helaas nog geen release datum te zien.

Lies of P is een unieke game die zich afspeelt in de wereld van niets minder dan Pinokkio. We zien een heel ander soort marionetje dan we gewend zijn uit de Disney verhalen. In Lies of P kruipen we in de houterige botten van Pinokkio en verslaan we de gevaren om ons heen in Bloodborne fashion. Het is geen geheim dat deze soulslike van Neowiz enorm veel inspiratie op doet van Miyazaki’s fast-paced action game. Check hier beneden de nieuwste trailer!

Pinokkio Souls moet ergens in 2023 verschijnen. We hebben nog geen idee wanneer dat precies moet zijn, maar we weten wel dat de game vanaf dag één speelbaar is via Xbox Game Pass. Goed nieuws voor alle nieuwsgierige Game Pass spelers die nog twijfelen over de gevaren in deze onvergefelijke actie genre.