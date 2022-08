Preview: Moving Out 2, plezier bij verhuizen

Wie dacht dat verhuizen leuk zou kunnen zijn, met Moving Out 2 maak jij namelijk plezier met deze activiteit. Deze game is voor alle leeftijden geschikt en garandeerd pret en plezier!

Moving Out 2 is een game die gespeeld kan worden met je neefje of nichtje, maar ook bijvoorbeeld op een gezellige avond met wat vrienden. Deze co-operatieve game van SMG Studios die uitgegeven wordt door onze grote vrienden bij Team 17, is een vervolg deel van het originele spel “Moving Out”.

Lekker luchtig en makkelijk op te pakken.

Moving Out 2 is een leuke game die je niet al te serieus moet nemen. Deze indie game is lekker simpel, wie houdt daar nou niet van?

Dozen, meubilair en andere zwaren slepen was nog nooit zo makkelijk, één druk op de knop en je tilt het zo op.. of smijt het uit het raam. Vind jouw (of jullie) manier om de meubels binnen een specifieke tijd uit óf in een huis te krijgen. Dit kan door het ouderwetse dragen maar smijten is ook een optie (natuurlijk niet in het echt doen). Natuurlijk komt bij verhuizen ook teamwork aan te pas, zo zal deze game hier ook op gebaseerd zijn. Werk samen om zwaar of groot meubilair sneller ergens naar toe te krijgen, je kunt ook de stoere man uit hangen en het zelf proberen. Zorg wel dat je een afspraak hebt bij de fysiotherapeut voordat je dit doet.

Omdat Moving Out 2 voor alle leeftijden is geschikt, is de game ook simpel gemaakt. Het spel is ook heel aanpasbaar, zo kan de level moeilijkheidsgraad kan worden veranderd zodat het voor jongere kinderen iets makkelijker wordt. Ook kan de game moeilijker ingesteld worden bijvoorbeeld met variaties van levels en specifieke uitdagingen.

Couch co-op én online functionaliteit!

Moving Out 2 voegt een functie toe die veel mensen mistte uit het eerste spel. De game maakt niet alleen “couch gaming” mogelijk, maar dit keer ook online co-op. Een gezellige avond met je vrienden kan snel worden voortgezet online en vice versa. Alle plezier kan dus makkelijk en eenvoudig worden voortgezet via beide manieren.