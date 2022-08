Preview: Age of Darkness – Final Stand

Age of Darkness is een donkere twist op de survival RTS genre. Het is een unieke uitdaging voor nieuwe en veteranen in de wereld van RTS. Als een leek in de RTS genre waagde ik mij aan de angstaanjagende Death Night. Ik overleefde het niet, maar het scheelde niet veel!

Resource management, strategische plaatsing van gebouwen en het razendsnel heropbouwen van een leger is je sleutel tot succes in Age of Darkness. Het bouwen van een nederzetting is vrij eenvoudig. Dit kun je vergelijken met titels als Age of Empires. Het grote verschil is echter dat een houtzagerij of mijn geen actieve werkers nodig hebben om resources te vergaren. Dat gaat namelijk helemaal vanzelf. Afhankelijk van hoeveel bomen of rotsen er om je mijn of houtzagerij liggen, zo veel resources hark je binnen per seconde. Scout dus voor de beste plekjes om je resource-harkers te planten, maar bewaak ze ook goed. Vijanden vallen namelijk je gebouwen aan als ze in de buurt zijn.

De andere pijler naar je overwinning is een gigantisch leger. En ik bedoel echt een gigantisch leger. Dit leger moet ook ergens wonen, dus zorg ook dat je genoeg huizen hebt. Wederom erg vergelijkbaar met titels als Age of Empires. Een groot leger is van belang, want je kunt worden aangevallen door duizenden vijanden tegelijk. Jawel. Duizenden. Age of Darkness maakt gebruik van een zogenaamde Swarm Tech. Op zijn meest kan de game zo’n 70.000 units tegelijk renderen op je beeldscherm.

Death Night

De game wordt in een rap tempo erg akelig als een Death Night van start gaat. Dit is een mechanic in de game waarin de nacht wordt geplaagd door ontzettend veel vijandelijke units die het hebben gemunt op het hart van jouw nederzetting. Zet genoeg muren en uitkijktorens neer om jezelf te verdedigen. Tijdens een Death Night mag je zelf niet de Fog of War betreden, want dan ga je dood. Met licht vergroot je je speelgebied, maar hier moet je je later maar zorgen over maken, want op zijn minst overleven is al een grote uitdaging.

De aardige ontwikkelaars waren zo vrij om mij zonder enige voorkennis van de game in een Death Night te gooien in de Veteran moeilijkheidsgraad. Er zijn in totaal 5 moeilijkheidsgraden en andere opties om je spel in de survival mode te tweaken naar eigen zin. Met wat kleine tips, zoals tijdig terugkeren en bepaalde units focussen slaagde ik er net niet in om de nacht te overleven. De zwerm vijanden sloopte het hart van mijn basis. Game Over. Maar niet getreurd, want ik heb beloofd om er minimaal één te overleven. Daarom ga ik binnenkort zelf aan de slag met de game om er dieper in te duiken. Vind je het tot zover dus interessant? Kom dan vooral binnenkort eens terug voor de review!

Heldendaden!

Omdat de game je niet helemaal in het diepe wilt gooien mag je voorafgaand aan je avontuur één Hero kiezen. Iedere Hero is uniek met unieke speciale aanvallen en traits. Ook het hele uiterlijk van je nederzetting past zich aan op basis van je keuze in de Hero’s. Er zijn verder ook bepaalde levels waarin je nederzetting zich kan bevinden, vergelijkbaar met de ‘Ages’ in Age of Empires.

Eén van helden die je kunt kiezen is Edwin. Een klassieke good-guy ridder met een vlammend zwaard. Zijn speciale aanvallen hebben dan ook alles te maken met vuur. Zo kan hij in een draaikolk van vuur alles om hem heen verbranden. Handig als je omsingeld wordt door vijanden. Laat ze nou net niet goed uitgerust zijn tegen vuur.

Campagne

Zit je dit nou te lezen en denk je bij jezelf: “Goh. Dit komt me toch ergens bekend van voor.” Dat zou wel eens kunnen. Age of Darkness bevind namelijk al een klein jaartje in Early Access via Steam. In deze Early Access mode mocht je al aan de slag gaan met de survival mode. Maar later dit jaar verschijnt de volledige versie van de game! En dat betekent een grote nieuwe update. Een aantal dingetjes hiervan hebben we al mogen zien tijdens ons bezoek aan PlaySide en Team 17 tijdens Gamescom.

Zodra de game namelijk afscheid neemt van Early Access verschijnt er een Campagne Mode. In deze mode speel je eigenlijk met alle speelbare facties, om de beurt. Je ziet van alle facties hun eigen kijk op de aangaande strijd. In het eerste level krijg je misschien een bepaalde indruk van een factie, terwijl je in het volgende hoofdstuk via een heel ander perspectief te weten komt waarom iets gebeurt is, op de manier waarop het is gebeurt.

Het is daarbij ook de uitgerekende mode om bekend te raken met alle speelbare facties en de gevaren op je pad in Age of Darkness. Want net als in de Survival Mode, komen de Death Nights ook voor in de Campagne! De Campagne komt dus gepaard met een uniek verhaal in de vorm van cutscenes, dialogen en in-game evenementen die het verhaal aansterken.

Tot zover

Mijn kennis over RTS titels houdt op bij Age of Empires/Mythology en Warcraft, maar Age of Darkness is wellicht dé RTS die mij weer terug laat keren naar de genre, al is het maar om de interessante setting, verhaal en gameplay elementen te verkennen die PlaySide en Team 17 hebben neergezet. Dit is ongetwijfeld niet het laatste wat je gaat lezen op intheGame.nl over deze zeer uitdagende, maar interessante kijk op de RTS games.