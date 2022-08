Preview: Verken Nieuw-Caledonië in Tchia | Gamescom 2022

Een van de mooiste momenten op Gamescom was voor mij de demo van Tchia. Niet alleen omdat de game zo boordevol liefde zit, maar ook omdat de ontwikkelaars achter de game ontzettend enthousiast zijn over Tchia

Tchia wordt ontwikkeld door een kleine studio Awaceb die is gelegen in Bordeaux, Frankrijk. De studio us opgericht door Phil Crifo en Thierry Boura die hun oorsprong vinden in Nieuw-Caledonië, een klein eiland dat in de buurt van Australië ligt. De game speelt zich af in de thuisplaats van beide oprichters en hun liefde voor hun thuisbasis staat aan de kern van Tchia. Awaceb is onderdeel van Kepler Entertainment.

Ontwikkeld met passie

Voor dat de game de ontwikkelaars van Awaceb begonnen aan de game zijn ze eerst afgereisd naar Nieuw-Caledonië. De ontwikkelaars lieten mij foto’s zien van de trip. Op de foto’s waren de ontwikkelaars te zien samen met de inwoners. Het gaf een beeld van het leven en de cultuur op het eiland. Vanwege deze persoonlijke connectie was het erg belangrijk voor de studio om het eiland te eren. Daarom is respectvol omgaan met de cultuur een van de doelen die het team van Tchia heeft gesteld voor de game. Tijdens mijn 30 minuten durende demo was dit erg goed te merken. Niet alleen is er veel aandacht gegeven aan de vele outfits en instrumenten die je kan vrijspelen. Maar het eiland met alle huisjes en inwoners zijn zo natuurgetrouw mogelijk nagemaakt. Het verhaal is geïnspireerd door Nieuw-Caledonische volksverhalen waarbij muziek meerdere malen een rol speelt. De game heeft daarbij ook een apparte stijl die erg veel weg heeft van The Legend of Zelda: The Wind Waker. Qua gameplay doet de game er veel inspiratie op bij Breath of the Wild. Al klimmend of zwevend verplaats jij je over dit prachtige het Eiland. Krijg spontaan zin in vakantie!

Ziel springen

In Tchia heb je meerdere manieren om je over het eiland te verplaatsen zo heb je een “soul jumping” kracht waardoor jejezelf in alles kan plaatsen. Tchia beschikt over maar liefst 30 dieren en 100den objecten die jij kan overnemen, waaronder ook vogels. Zie jij een vogel grazen in het gras of door de lucht vliegen dan kan je deze overnemen en over het eiland vliegen. Zie je iets uitsteken in de grond en wil je dit uitgraven dan zou het wel eens een goed idee zijn om een hond te zoeken zodat je deze kan overnemen.

Fast paced met rustige momenten

Net zoals in Breath of the Wild beschik je over een glider waardoor je afhankelijk van je stamina een heel stuk over het eiland kan glijden ook is het mogelijk om met een boot over de prachtige blauwe wateren te varen waar je overigens ook in kan duiken. In mijn tijd met Tchia beklom ik ook meerdere malen bomen om een beter uitzicht te krijgen. Wanneer ik dit deed kreeg ik de tip om met de joysticks op en neer te gaan wat ervoor zorgde dat ik mijzelf van de een naar de andere boom kon lanceren. Met de juiste momentum kon ik als een ware aap zo het bos doorkruisen. Uiteindelijk kwam ik aan bij een dorpje waar meerdere inwoners hun eigen leven leiden. Ik kon hier eten krijgen of op een ukelele spelen. Wat direct opviel is dat de sfeer heel goed is overgebracht je krijgt bijna zin om een ticket te boeken.

Leef het muzikanten leventje

De ukelele zal je ook tijdens het verhaal vaker tegenkomen. Ik kreeg een cutscene te zien waar Tchia samen met een ander meisje uitkijkt over het eiland. Tijdens dit moment speelde ik een liedje. De ontwikkelaars vertelde mij dat deze mini-games in het verhaal zijn verwoven om je actief met het verhaal bezig te houden. De minigame had erg veel weg van de gitaar mechanic van The Last of Us 2. Deze minigame heeft daarbij nog een andere functie, tijdens het verhaal kun je meerdere malen bepaalde melodieën vrijspelen. Wanneer je deze melodieën speelt kun je bepaalde extra’s vrijspelen zoals bijvoorbeeld het oproepen van een vogel die je daarna met je soul jumping kan overnemen.

Combat met een twist

Combat in Tchia is fast paced. Omdat je bepaalde voorwerpen kan overnemen heb je de optie om creatief te werk te gaan tijdens de gevechten. Ik werd bijvoorbeeld naar een kampvuur gestuurd waar allemaal vijanden stonden. De vijanden waren gemaakt van een soort doek waardoor ze kwetsbaar waren voor vuur. Deze vijanden waren omringd door vuur en lantaarns. De enige manier hoe ik de vijanden af kon krijgen was door ze in brand te steken. Door de lantaarns of kampvuur over te nemen had ik de mogelijkheid om vuur naar de vijanden af te vuren waardoor ze verbranden. Deze vijanden zijn gebaseerd op de volksverhalen van de inwoners van het eiland waar je in het verhaal meer over leert. Je beschikt daarbuiten ook over een katapult die je kan gebruiken om je vijanden te bekogelen.

Een persoonlijk verhaal

Dat het verhaal een ware homage is aan het eiland dat zie je en hoor je in alles. De game is daarom volledig ingesproken door Nieuw-Caledonische mensen die in volledig geanimeerde cutscenes onderdeel maken van jou avontuur. Dit alles gecombineerd met een originele soundtrack creëert een unieke een meeslepende speelwereld vol mooie uitzichten die je een waar vakantiegevoel geven.

Ben jij ook zo nieuwsgierig naar Tchia? Of heb je al bijna spontaan je koffers gepakt en een ticket geboekt? Erg lang hoef je niet meer te wachten op de game aangezien deze begin van 2023 wordt verwacht en zal gereleased worden op de PlayStation 4 en 5 als ook via de pc te verkrijgen zijn op Steam en de Epic Games Store.