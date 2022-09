Preview: WWI Isonzo – Italian Front

Deze Eerste Wereldoorlog shooter is het derde deel in de reeks WWI shooters van Blackmill Games. De voorgaande delen ken je onder de naam Verdun en Tannenberg. Het is een multiplayer georiënteerde shooter met de focus op een specifiek gedeelte uit de oorlog.

De naam verklapt het misschien een beetje. WWI Isonzo focust zich op het Italiaanse front van de oorlog. Je speelt dus ook op maps die gebaseerd zijn op de slagen uit de oorlog aan het Italiaanse front. Eén van de maps waarin je speelt is dan ook een bergrand van de Dolomieten. Historische accuraatheid is dan ook een grote pijler van Blackmill Games. Ze vinden het zo belangrijk dat ze een bijna 1 op 1 recreatie hebben gemaakt van de Dolomieten op het gedeelte waar de slag zich afspeelt. Ook de outfits en de manier op de gevechten zich afspelen zijn alles behalve arcade te noemen.

Realisme vooraan

Zowel in gameplay als in feel staat de realiteit voor aan voor Isonzo. Een Airstrike inroepen doe je niet met je mobiele telefoon, of een knopje op je toetsenbord. Wil je steun vanuit de lucht? Dan moet je eerst de locatie markeren met een flare gun. Vervolgens kan een de hogere class een airstrike inroepen op de met flare gemarkeerde locatie door naar een telefoonstation te lopen. Andere klassen kunnen extra stations en verdedigingsopties bouwen. Een Sniper class heeft verder als enige de optie om een rifle met groot vizier te gebruiken. Je kunt ook prikkeldraad neerleggen en de tegenpartij moet deze eerst met scharen doorknippen om verder te komen. Het prikkeldraad kun je zelf ook weer repareren.

Kortom. Isonzo biedt genoeg diepgang, variatie en opties om je team goed op elkaar af te stellen. En dat is ook wel nodig met zoveel opties en unieke voordelen per class. Er zijn namelijk enkele sterke voordelen die je gelimiteerd kunt inzetten. Er zijn bijvoorbeeld maar 2 spelers die de class kunnen kiezen om airstrikes in te roepen. Er is maar één sniper met vizier per team en ook maar een beperkt aantal aan super krachtige dubbelloops machinegeweren. Het overgrote gedeelte van de spelers moet het doen met de keiharde realiteit van de Eerste Wereldoorlog: Onhandige lange wapens die maar één keer kunnen vuren voordat je ze moet herladen.

Lijkt op de een, speelt als de ander

Op eerste oog lijkt Isonzo een arcade-shooter. Het ziet er namelijk uit als een kleurrijke versie van Battlefield. Maar laat je niet in de maling nemen door de kleurrijke looks, want deze eerste Wereldoorlog shooter kan erg wreed zijn. Van schade door kogels, tot visuele feedback en terugslag van de wapens. Eén kogel kan genoeg zijn om voor altijd welterusten te zeggen (totdat je respawnt). Je krijgt daarnaast ook geen audiovisuele feedback als je een andere speler raakt. Pas als je een kill maakt komt je bevestiging in de kill-feed. En af en toe is het lastig om te weten of je iemand hebt geraakt of niet, want de wapens in WO1 waren enorm lomp en onhandig. De weinig volautomatische machinegeweren zij amper volautomatisch te gebruiken omdat je letterlijk de sterren van de hemel gaat schieten na het lossen van 3 schoten.

Je speelt dus eigenlijk een erg tactische en gegronde shooter, die er een beetje uit ziet als Battlefield, en ook gamemodes heeft die je laten denken aan Battlefield. Zijnde Rush en Conquest. Hou je dus erg van de setting die Battlefield 1 en Battlefield V neerzetten, maar zoek je een meer gegronde en tactische ervaring? Dan zou Isonzo wel eens in dat straatje kunnen passen.

Binnenkort gaan we verder aan de slag met deze WO1 shooter en lees je binnenkort ons eindoordeel in de review.