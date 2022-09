De Sims 4 base game gratis plus een mooi cadeau!

De Sims 4 base game is gratis te downloaden! We zagen al grote kortingen vaker voorbij komen voor de basis game maar vanaf gister is het helemaal voor niks te downloaden!

Maar, dat is niet alles. De trouwe Simmers onder ons krijgen natuurlijk ook iets. De mensen die de basisgame al hadden worden bedankt door de makers met een gratis kit. De Sims 4 Woestijn Luxe Kit is te claimen voor iedereen die het basisspel heeft en heeft geupdate. Het zou natuurlijk een beetje zuur zijn voor de spelers die al jaren investeren in de game om te zien dat het nu gratis wordt. Op deze manier hebben we een mooi nieuw setje spullen er voor terug. En wat zijn de items mooi! Dit past echt in iedere inrichting, of je nou aan het strand woont of in de stad, deze items vinden overal wel een plekje.

De Kit claim je via de launcher waar je de game uit speelt. Ik zelf speel via de Origin app maar ik denk dat het makkelijker is om de game te startten en de kit via daar te claimen. Op de hoofdpagina staat rechts boven: Verzilver je cadeau. Klik hier en het volgende scherm neemt je mee naar de “betaal pagina” van je app waar je mee speelt. Hier zal je zien dat de kit €0,00 kost en dat je hem gratis kan claimen.

Deze kit is dus alleen gratis beschikbaar als je De Sims 4 hebt! Anders zal deze kit net als andere kits vijf euro kosten, wat ik het ook waard vind want de items zijn té leuk.