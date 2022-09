De nieuwste God of War Ragnarök trailer toont meer story details

God of War Ragnarök is bij menig gamer de meest verwachte game van het jaar, en dat is niet gek na het mega succes van God of War (4) die in 2018 uit kwam! Veel nieuwe informatie over Ragnarök is schaars maar daar bracht de State of Play van gister verandering in!

De laatste State of Play zat vol met verassingen echter bleef het vooraf aan de show nog onzeker of God of War Ragnarök überhaupt getoond zou gaan worden. Niets was minder waar en Santa Monica Studios toonde een trailer die niet alleen visueel maar ook inhoudelijk een veel beter beeld geeft over wat we mogen verwachten van de game.

Het verhaal

Het verhaal van God of War Ragnarök speelt zich af na de gebeurtenissen van God of War (4), we zien Atreus die duidelijk een paar jaar ouder is geworden. De trailer begint met Atreus die uitspreekt dat iedereen geheimen heeft dat het soms de enige manier is hoe dat we de mensen om ons heen kunnen beschermen. In de trailer zien we een hoop nieuwe “realms” uit de Noorse Pantheon langs komen, de game belooft hiermee een nog grotere variatie aan levels te gaan bieden. Echter zou God of War niks zijn zonder andere goden die zowel samen met ons als tegen ons werken. Een van die goden is Tyr die in het vorige deel bekend stond als een liefdevolle god van de oorlog en hij trekt Kratos daarom ook direct in twijfel bij hun eerst ontmoeting.

Kratos zal dit deel meer op zijn zoon moeten vertrouwen dan ooit tevoren de trailer toont hiermee een nieuwe en zachtere kant die we voorheen niet vaak zien bij de oude brute Griekse god. De band tussen zijn zoon en hem zal op de proef getest worden aangezien ze niet alleen oog in oog met Freya en Thor komen te staan maar met nog veel meer goden uit het Noorse Pantheon om nog niet te spreken over het legio aan nieuwe monsters dat is toegevoegd aan het vervolg. Niet alle monsters zijn slecht en ze kunnen ook aan jou kant staan. De trailer eindigt namelijk met Atreus die een pijl afvuurt op de maan, waarna Skoll erachteraan gaat om deze te verslinden. Wanneer de maan is verslonden betekent dat het begin van Ragnarök de verwachte oorlog die het einde zal betekenen voor de Noorse goden en waarna de wereld erna opnieuw herboren zal worden, althans in de oude saga’s. De kans is groot dat de game hier een eigen draai aan zal geven.

Een unieke controller gebaseerd op God of War Ragnarök

De trailer was echter niet het enige nieuws dat we kregen, er werd ook direct een unieke controller aangekondigd die helemaal in de stijl van Ragnarök is ontworpen. De controller heeft een blauw met witte uitstraling en op het touchpad worden zowel een wolf (Atreus) en beer (Kratos) afgebeeld. Het betreft een limited editie en zal tegelijkertijd met de game te verkrijgen zijn.

De trailers en gameplay

Veel nieuwe informatie krijgen we niet over de gameplay echter geven een paar video’s van GameInformer meer informatie! Voor jouw eigen gemak heb ik alle videos hier voor je verzameld:

De release van God of War Ragnarök komt steeds dichterbij en tussen nu en de releasedatum van 09-11-2022 zullen we hoogstwaarschijnlijk nog meer te zien krijgen. De game wordt gereleased op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. De PlayStation 5 versie zal unieke functies zoals betere graphics en haptic feedback bevatten.

Is God of War Ragnarök ook jouw meest geanticipeerde game van het jaar? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.