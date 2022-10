Review: FIFA 23

FIFA 23 is er dan eindelijk, misschien wel de laatste keer zoals wij hem kennen van Electronic Arts. Een goede “afsluiter” van de series die een ode maakt aan voetbal.

FIFA 23, de laatste game in EA’s langlopende voetbalfranchise zoals we die kennen, is eindelijk hier en miljoenen spelers zijn al door de draaihekken gegaan. Hoewel sommige van de terugkerende problemen van de serie hier in volle kracht aanwezig zijn, is FIFA 23 een passende getuigenis met enkele van de beste on-pitch actie die je kunt ervaren zonder je veters te strikken.

Omdat dit potentiëel de laatste deel is van het voetbal spelletje “FIFA”, moest ik deze iteratie van het spel toch nog bekijken. Is dit een liefdevol einde zijn van een tijdperk dat bijna 30 jaar teruggaat, of zou het gewoon een ontwikkelaar zijn die een contractuele verplichting nakomt met één oog op de toekomst als “EA SPORTS FC”.

Na meer dan 80+ uur in alles wat FIFA 23 te bieden heeft te hebben gestoken, durf ik te zeggen dat de serie, ondanks enkele terugkerende glitches en bugs die bekend zijn in de series, het spel op een hoog niveau laat eindigen dankzij de meest verslavende recreatie van voetbal.

Op het grasveld

Elke voetbalgame komt tot leven op het veld net zoals FIFA 23 dit jaar. Veteranen van de FIFA-series zullen niet veel nieuws merken als ze voor het eerst op de grasmat staan, maar een aantal subtiele veranderingen dankzij HyperMotion 2 geeft de game van dit jaar net een ander gevoel.

De snelheid van de wedstrijden ligt veel lager dan we tot nu toe hebben gezien, en spelers hebben echt gewicht. Het spelen van de bal vereist meer vaardigheid en zet je soms even aan het denken, omdat verdedigers kractiger zijn die een losse bal of onzorgvuldige loopactie snel kunnen afslaan met een onderschepping van de bal of een stevige tackle.

Dat wil niet zeggen dat er geen tempo in FIFA 23 zit, maar het kost alleen meer werk om een actie te creëren en af te maken. Verschillende explosieve spelers kunnen gevaarlijk zijn als je tegenstander te veel ruimte laat, maar verdedigers hebben meer middelen dan ooit om ze aan te pakken, zoals de nieuwe versnellingstypen waarmee ze meer kans hebben om een aanvaller in te halen.

Als je eindelijk een actie hebt gecreëerd, zorgen de nieuwe schietanimaties, baltraject en netfysica voor een aantal ongelooflijk bevredigende doelpunten als de bal langs de keeper vliegt en het net in beland.

De nieuwe Power Shot is een beetje meer hit-and-miss, omdat de hoeveelheid tijd en ruimte die nodig is om hem uit te voeren moeilijk te realiseren is, vooral in online wedstrijden. Maar het zorgt wel voor een aantal spannende momenten als verdedigers wanhopig proberen de speler in te sluiten voor een giller.

Ultimate Team nog steeds bovenaan

Ultimate Team is nog steeds de prominente leider van de FIFA-franchise, het is dus geen verrassing dat in de Ultimate Team de meeste veranderingen te vinden zijn. Het meest opvallende is het nieuwe Chemistry-systeem, waardoor alle spelers in de startopstelling nu links kunnen bieden aan de rest van het team, ondanks hun positie.

Hoewel het in het eerste oogopslag zeker even wennen is, biedt het veel flexibiliteit en tegelijkertijd een nieuwe uitdaging om een dreamteam samen te stellen met Chemistry op het maximum van 33 punten te krijgen.

Een negatieve verandering van Ultimate Team zijn de vernieuwde positiewijzigingen. Op papier zouden deze een extra realisme moeten toevoegen aan het samenstellen van een elftal door spelers op totaal verschillende posities te laten spelen die ze in echte wedstrijden hebben ingenomen.

Helaas is het niet altijd mogelijk om alle spelers die jij wilt op te stellen doordat een aantal spelers en posities niet te veranderen zijn, zoals Lionel Messi die op rechts blijft staan of bepaalde middenvelders van CM naar CDM te veranderen. Dit zorgt voor belemmering en kun je soms gelimiteerd zijn tot een aantal specifieke spelers of opstellingen.

Het nieuwe FUT Moments is helaas ook onder gemiddeld. Hoewel deze speelbare scenario’s een leuke afwisseling kunnen zijn, zijn de beloningen onder de maat om het mee te nemen in je wekelijkse grind voor beloningen. Andere game modes geven voor dezelfde tijd, die men kwijt kan zijn in FUT Moments, betere beloningen.

Wat is Ultimate team zonder microtransacties, ook deze zijn in FIFA 23 weer helemaal terug. Spelerspakketten kunnen nog steeds worden gekocht met in-game munten of betaalde FIFA Points, dit maakt natuurlijk het spel allemaal iets makkelijker mocht je nog losgeld hebben.

Niet veel gespeelde modes maken ruimte

Het valt niet te ontkennen dat Ultimate Team het leidend voorbeeld is, dus als je naar FIFA 23 komt voor een van de andere onderdelen, mis je misschien wat functionaliteiten.

FIFA 23 Career Mode bevat een aantal nieuwe functies waar fans om hebben gevraagd, zoals een transferanalist en meer realisme in Player Career. Hoewel dit een hint is naar een mooie toekomst met hopelijk meer op NBA 2K geïnspireerde toevoegingen aan de Career Mode, voelen ze in FIFA 23 helaas vooral oppervlakkig aan.

Ondertussen lijkt het crimineel ondergesteunde Pro Clubs nog steeds om de aandacht van de ontwikkelaars te vechten. Je beloningen aan het eind van een wedstrijd zijn leuk, maar het gebrek aan crossplay-ondersteuning en grote veranderingen weerhoudt de game-mode ervan zijn ware potentieel te bereiken.

Conclusie

FIFA 23 heeft veel dezelfde fouten, bugs en glitches als zijn voorgangers. Verschillende speltypen als Pro Clubs en Career Mode blijven onderbelicht in vergelijking met de geldmaker Ultimate Team, dat nog steeds zwaar leunt op loot boxes.

Waar FIFA 23 echt in uitblinkt is op het veld. Als iemand die moe werd van de eindeloze wedstrijden waarin tempo het enige was dat telde, is de langzamere maar ook realistischere gameplay van FIFA 23 een frisse wind die ik tientallen wedstrijden later nog steeds moeilijk kan weerstaan.

Het is moeilijk om precies te weten wat de toekomst brengt zodra de EA SPORTS FC-herbranding van kracht wordt, maar één ding is zeker: FIFA gaat met pensioen op de top van zijn kunnen.