The Lich King in Classic: Een diepere blik op de Death Knight

Op 26 september lanceerde Blizzard Entertainment World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, waarmee WoW Classic-spelers een geliefde uitbreiding in de geschiedenis van de franchise kunnen herbeleven of verkennen.

De oorspronkelijke uitbreiding introduceerde Death Knights, de eerste hero class van het spel, en nam spelers mee op reis naar Northrend, waarmee het verhaal uit het populaire strategiespel Warcraft III: The Frozen Throne werd voortgezet. Nu Wrath of the Lich King fans in staat stelt de Death Knight te spelen, gaan we eens nader bekijken waarom dit personage zo iconisch is voor de fans van de franchise.

Wie zijn de Death Knights?

De Death Knight werd voor het eerst geïntroduceerd in Warcraft II: Tides of Darkness. In 2008 werd de Death Knight de eerste hero class van World of Warcraft, geïntroduceerd in de uitbreiding Wrath of the Lich King. Death Knights zijn een van de meest angstaanjagende dienaren van de Lich King, grotendeels vanwege hun status als gevallen helden van Azeroth die als ondoden zijn herrezen om voor eeuwig de Lich King te dienen.

In een van de afleveringen van Building Azeroth (hier beschikbaar) bespraken Game Director Tom Chilton en Principal Game Designer Kris Zierhut hoe de Death Knight zo’n iconisch personage is geworden.

Tom en Kris bespreken een van de manieren waarop ze de class echt uniek hebben gemaakt door ze hun eigen aangepaste startgebied te geven. Spelers van de Alliance of de Horde die gevangen zijn tijdens de strijd, worden door de Lich King tegen hun wil veranderd in Death Knights. Het startgebied toont de reis van een gevallen held die zich tegen zijn voormalige bondgenoten moet keren om zijn vrije wil terug te krijgen. Als ze de vrije wil terugkrijgen en het opnemen tegen de Lich King zelf in Light’s Hope Chapel, voegen ze zich weer bij hun bondgenoten om het volgende hoofdstuk van hun nieuwe leven te beginnen als kampioenen van de Horde of de Alliance.

Over de balans van de Death Knight zei Kris: “Elke keer als ik iets zwakker wilde maken van de Death Knights, kreeg ik mensen die van Death Knights houden die zeiden dat ik het niet kon nerfen”. Hij vervolgde “Achteraf gezien was dat een goede zaak, want het zorgde ervoor dat mensen Death Knights gingen spelen en al die gekke manieren gingen vinden om te spelen. Een goed ontworpen class is niet meteen duidelijk hoe je die moet spelen – we willen dat er opkomende gameplay is.”

Als de eerste hero class van World of Warcraft begint de Death Knight op een hoger level dan andere classes en begint zijn reis in een class-exclusieve introductie-ervaring. Ze zijn extreem krachtig in zowel solo- als groepscontent. Terwijl solo Death Knights de sterkste self healing in het spel hebben, geven ze in parties en raids unieke, krachtige buffs aan hun hele groep terwijl ze, afhankelijk van hun specialisatie, een van de meest duurzame tanks in het spel zijn of een van de sterkste damage dealers.

Wrath of the Lich King is nu beschikbaar en spelers zullen een Death Knight kunnen creëren, laten levelen en klaar zijn om te gaan in Northrend.

Wat is er nog nieuw in Wrath of the Lich King?

Spelers beginnen hun reis in een van de twee zones in Northrend, Borean Tundra of Howling Fjord, en beleven enkele van de meest epische uitzichten en geliefde verhaallijnen in heel Warcraft voordat ze de machtszetel van de Lich King in Icecrown doorbreken.

De nieuwe uitbreiding introduceert ook een nieuw beroep – Inscription, waarmee spelers mystieke glyphs kunnen schrijven die het uiterlijk en de eigenschappen van spreuken en vaardigheden veranderen, en krachtige snuisterijen en off-hand items kunnen maken. Wrath of the Lich King Classic is nu beschikbaar op pc via de Battle.net Launcher.

Als je meer wilt weten over Wrath of the Lich King Classic, kijk dan op de website van World of Warcraft, of check de Social Media voor real-time updates.