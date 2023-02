PSA: Koop nog snel je digitale Wii U en 3DS games!

Het is over een dikke maand niet meer mogelijk om digitale games te kopen via de eShop op Wii U en 3DS. Ook gratis demo’s zijn dan niet meer te downloaden. Wél kun je voor de voorzienbare toekomst al je eerder aangekochte content blijven downloaden. Ook online-multiplayer blijft voorlopig nog actief.

Dit is misschien hét moment om nog even al die digitale games toe te voegen aan je game bibliotheek. Vooral als je fan bent van bepaalde JRPG reeksen waarvan we weten dat de fysieke games ver boven de adviesprijs worden verkocht hedendaags. Daarbij mag je er van uit gaan dat de vraag naar de al zeldzame titels alleen maar toeneemt als de games niet meer digitaal verkrijgbaar zijn.

Nintendo laat weten dat bepaalde aankopen voor Fire Emblem Fates op 3DS al één maand eerder stoppen. Wil je dus nog extra story DLC binnenhalen voor deze game? Doe dit dan vóór 28 februari 2023.

Reminder: as of 27/03/2023, purchases on #eShop for Wii U and Nintendo 3DS will be discontinued.

Until March 2024, you can merge your unused Nintendo eShop balance to your Nintendo Account, so that it can be used on #NintendoSwitch.

More details: https://t.co/7pRyDRUOuN

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 16, 2023