PlayStation VR2 verschijnt deze week!

De week voor de nieuwe generatie PlayStation VR is aangebroken. De eerste reviews liegen er niet om. Het is een knap stukje engineering van Sony, maar de ondersteuning moet nu bewijzen of PSVR2 een succes gaat worden of niet.

Vanaf woensdag 22 februari mag iedereen aan de slag met PlayStation VR2 voor PlayStation 5. De prijzige VR bril van Sony komt dit keer gepaard met twee Sense Controllers. Voor de VR2 bril heeft de PlayStation 5 geen externe camera nodig. Op de headset zitten alle camera’s om jouw beweging goed in de gaten te houden. Ook het aansluiten van de headset gaat een stuk makkelijker dan bij de headset voor PlayStation 4. Via één USB-C kabel verbind je je headset met de PlayStation 5. Geen HDMI-kabels meer en geen externe processor-unit meer.

Een stuk vriendelijker in gebruikt, maar ook technisch een sterke vooruitgang. Ook wij gaan vanaf deze week aan de slag met de VR bril voor de PlayStation 5. Houdt de website dus goed in de gaten om te lezen hoe de headset is verbeterd ten opzichte van zijn voorganger.

Vanaf de lancering van PSVR2 kan je onder andere aan de slag met de volgende titels:

Gran Turismo 7 (gratis VR update)

Resident Evil Village (gratis VR update)

Horizon Call of the Mountain

Moss Book I en Moss Book II (remastered voor PSVR2)

Star War’s Tales from the Galaxy’s Edge

Kayak VR

Cities VR

en meer..

Let op dat het verschil tussen PSVR en PSVR2 zo aanzienlijk is dat PSVR titels niet gespeeld kunnen worden op de headset voor PlayStation 5. Sommige PSVR titels, zoals Moss, zijn geremastered voor PSVR2. Sommige titels hebben ook een gratis VR2 update zoals After the Fall.

Ga jij vanaf deze week aan de slag met nieuwe PlayStation VR2 bril van Sony? Met welke game ga jij als eerst aan de slag?