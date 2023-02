Old School RuneScape viert alweer tiende verjaardag!

Old School RuneScape is alweer 10 jaar oud! 10 jaar!? De tijd is gevlogen. Wij kunnen ons de dag nog herinneren dat de stembussen openstonden op de RuneScape website om Old School RuneScape tot leven te wekken. En nu is het tijd voor feest!

Spelers kunnen aan de slag met een in-game evenement vanaf 22 februari tot 15 maart in Old School RuneScape. Het evenement is voor gratis spelers, maar ook voor members uiteraard. Het evenement is een zogenaamde ‘Cake Off’. Zie het als de ultieme versie van Cook’s Assistant. Spelers krijgen een rondleiding door Gielinor en ontmoeten onderweg bekende personages op iconische locaties zoals de Wizard’s Tower.

Als je het evenement voltooid wordt je overladen met in-game goodies. Dit zijn stuk voor stuk allemaal huldes naar bekende RuneScape personages, memes en zeldzame voorwerpen. Oftewel: Het wordt één grote nostalgietrip met een vleugje nieuw. Benieuwd naar de goodies? In een trailer toont Jagex op geniale wijze al wat er zoal te wachten staat. We zien niemand minder dan Gnome Child als juryleden en Durial 321 die dit keer niet voor een Falador Massacre zorgt, maar voor een feestje.

Je krijgt onder andere een Dragon Candle, Een Silver Partyhat, Balonnen, twee ‘Half Fill Wine Jugs’, een Trui met het OSRS logo er op, een rugzak van gnome child, een knuffeltje van Jad, Gnome Child en Stray Dog, Jad en Bob the Cat slippers, Een cake-hoed en een 10th Birthday Cape.

Het is een groot feest voor RuneScape spelers. Waar je in de moderne versie van de game een dik jaar geleden nog een Gouden Partyhat kon verdienen ter ere van de 20e verjaardag, vieren we nu al 10 jaar Old School RuneScape. Afgelopen zomer vierde Jagex nog dat er 300 miljoen accounts bestaan.