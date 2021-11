Gouden Party Hat nu tijdelijk verkrijgbaar in RuneScape

RuneScape spelers kunnen tijdelijk een gouden Party Hat verdienen in RuneScape door 8 Golden Party Hat shards te combineren. De shards kunnen verdient worden met verschillende activiteiten.

20 jaar na de verschijning van de Party Hats in RuneScape keert de feestelijke hoed terug in een gouden variant. De gouden hoed is te verdienen tot 3 januari 2022. Net als de eerste hoedjes is ook deze ruilbaar en over 20 jaar misschien net zo veel waard als de Party Hats nu.

De Party Hat is een statussymbool in RuneScape. Ze stammen af uit het kerst evenement uit 2001. Destijds waren de feestelijke promotie-spullen nog ruilbaar. Omdat het maar papieren hoedjes waren zonder bonussen werden ze snel weggegooid door spelers. Vandaag de dag zijn deze hoedjes zo ontzettend zeldzaam omdat ze maar liefst 20 jaar oud zijn, nooit opnieuw zijn toegevoegd en een soort van iconische status hebben. De hoedjes zijn zo duur dat ze in 2015 al het maximaal te dragen geld koste. Vandaag de dag moeten spelers creatief met hun geld omgaan om er eentje te kunnen kopen van andere spelers. Extra geld wordt vaak gestopt in Spirit Shards. Deze shards hebben een constante waarde, waardoor het een veilige investering is.

Om de iconische feesthoedjes te eren met ook hun 20 jarig bestaan, is de gouden Party Hat tijdelijk te verdienen. Spelers moeten 8 shards combineren om er een te maken. Je kunt shards verdienen door quests uit te voeren, skills te levelen, combat te trainen, bosses te verslaan of door Permier Club voor 2022 aan te schaffen.

20 jaar RuneScape

De twintigste verjaardag van de MMORPG ging gepaard met ontzettend veel updates. Veel langverwachte content, maar ook veel festiviteiten zowel in-game als naast het spel. Zo lees je alles over de geschiedenis van de game in dit boek!

“Het 20-jarig jubileumjaar van RuneScape zat vol met geweldige content – met de meerdelige anniversary quest, de epische Elder God Wars series, de game’s debuut op mobiel en nu de terugkeer van de Party Hat als knipoog naar het allereerste Kerst-event in 2001. Wat bedoeld was als een wegwerp-item, is nu uitgegroeid tot het meest gewilde items voor spelers – zowel in status als in waarde. Op dit moment zijn de originele Party Hats zo zeldzaam dat ze duurste items zijn in heel RuneScape en bijna nooit verkrijgbaar zijn voor spelers. The Golden Party Hunt geeft spelers de kans om er eindelijk weer één te verdienen die aan iedereen in Gielinor laat zien dat je onderdeel was van het epische 20ste jaar van RuneScape.”

Vier jij samen met Jagex en iedereen in Gielinor de twintigste verjaardag?