RuneScape viert 300 miljoen accounts met in-game event

RuneScape, de ondertussen razend populaire MMORPG van Jagex telt nu meer dan 300 miljoen inwoners. Jagex viert deze mijlpaal met een in-game evenement. Iedereen doet automatisch mee met dit evenement.

De Grand Exchange, de meest iconische plek in RuneScape is omgetoverd tot een feest locatie. Party Pete neemt uiteraard deel aan deze festiviteiten. Alle spelers die tot het einde van het evenement in september skills trainen of combat trainen verdienen fragmenten van ballonnetjes. Voor iedere 200 fragmenten krijg je een ballon van Party Pete. Deze ballonnen bevatten vervolgens XP Lamps, Bonus XP Stars, voedsel en cosmetische aanpassingen die exclusief zijn voor dit evenement. De zeldzamere beloningen zijn onder andere alternatief gekleurde versies van de Nex Armour sets. Spelers kunnen ook een alternatieve animatie ontgrendelen voor lopen en rennen. Dit zijn altijd graag gewilde aanpassingen die voor veel geld verruild kunnen worden op de Grand Exchange.

Een verste start?

RuneScape en Old School RuneScape krijgen later dit jaar een nieuwe tijdelijke gamemode. De zogenaamde Fresh Start Worlds worden enkel toegankelijk voor gloednieuwe accounts. Deze werelden kennen een volledig nieuwe economie en ranglijst. De Fresh Start Worlds zijn in RuneScape anders dan de FSW in Old School RuneScape. Check deze pagina voor meer informatie betreft de tijdelijke gamemode. Voor RuneScape gelden er enkele bonussen en extra beloningen. Voor Old School blijft alles gelijk aan de base-game. Geen extra’s dus, maar wel een verse economie en enkel voor gloednieuwe spelers met een nieuw account.

De game mode is maar voor 6 maanden actief. Zodra deze periode voorbij is, heb je de mogelijkheid om je Fresh Start World account over te hevelen naar de live-game.

Op dit moment is er weer een 10 daagse Double XP event gaande in RuneScape. Je hebt 48 uur aan Double XP die je mag wegbranden gedurende deze 10 dagen. Er gelden enkele uitzonderingen op onder andere Invention en Archaeology. Welke skills ga jij deze week nog naar 99 of misschien wel 120 grinden?