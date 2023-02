Review: Wild Hearts

Wild Hearts is een gloednieuwe “Monster Hunter” achtige game van EA Originals en Koei Tecmo. Het is niet zomaar een rechtstreekse kopie van Capcom’s titels. Wild Hearts is een combinatie van succesvolle game-elementen die een geheel unieke en interessante ervaring biedt.

Monster Hunter meets Fortnite. Zo maakt de game onder andere de rondte op het internet. En alhoewel dat op het eerste blik ook wel een beetje zo lijkt, ligt het iets genuanceerder dan dat. Wat als ik zeg dat het Monster Hunter meets Fortnite meets Death Stranding is? Maar dan toch net iets anders. Laten we snel een kijkje nemen naar Wild Hearts. De game die al snel klom naar mijn favoriete titel van begin 2023.

Wild Hearts

Wild Hearts is in zijn kern een game waarin op grote monsters gejaagd wordt. Zoals Monster Hunter dus. We komen kleine, grote en gigantische monsters tegen in verschillende gebieden. Ieder monster is uniek, heeft unieke aanvallen, zwakheden en bijna ieder monster heeft zelfs een variant. Een ijs-versie bijvoorbeeld. Naast een vrij breed scala aan monsters zijn er 8 verschillende wapens om te gebruiken. Ieder wapen heeft een basis-vorm en vanuit deze vorm kun je het wapen sterker maken met onderdelen van de monsters waar je op moet jagen. In tegenstelling tot een lineair pad om te upgraden mag je in Wild Hearts je wapen kriskras door de upgrade-tree “upgraden”. Iedere upgrade kan namelijk een unieke skil bevatten die je mee mag nemen naar een volgende upgrade. Het kan dus dus zijn dat je op een bepaald eind-wapen wilt eindigen, maar onderweg in de upgrade tree een zijsprong neemt om een specifieke bonus mee te maken om bijvoorbeeld extra schade te doen met critical hits. Hierdoor kan je jouw build zo complex of eenvoudig maken als je zelf wilt.

Na ongeveer 50 uur spelen heb ik het meest gebruik gemaakt van de Claw Blade. Dit is een mes gecombineerd met een klauw en een touw. Hierdoor verander je in een soort van jager uit Attack on Titan en ben je 90% van de tijd in de lucht te vinden om je doel om de oren te vliegen met vlijmscherpe draaikolk-aanvallen. Als finisher gooi je er een cross-slash achteraan nadat je met een rotvaart op je doel afvliegt alsof je de genadeklap lost op de nek van een Titan uit de Attack on Titan anime-serie.

Ieder wapen is vrij makkelijk om te leren. Er zijn niet heel erg veel combinaties om te onthouden. De combat in deze game is dan ook meer gericht op snelheid en consistentie in plaats van het uitvoeren van de perfecte combinatie aanvallen zoals bij bijvoorbeeld Monster Hunter. Naast de Claw Blade zijn de volgende wapens te kiezen: Katana (hier begin je mee), Nodachi (Greatsword), Bow, Bladed Wasaga (Parry-wapen), Maul (hamer), Canon en Karakuri-staff.

Karakuri meester

Een ander groot element in Wild Hearts is het karakuri systeem. Karakuri zijn de bouwwerken die je tijdens je jacht kunt inzitten, maar ook kunt gebruiken om je toekomstige jachten aangenamer te maken. De game maakt onderscheid tussen verschillende karakuri. Karakuri die je helpen tijdens gevechten, dit zijn de basic en fusion karakuri. En de dragon karakuri. Dragon karakuri zijn bouwwerken die je permanent in je thuisbasis of op willekeurige plekken in de wereld kunt plaatsen. Laten we op die laatste als eerst inzoomen want dit is een aspect van de game die ik heel erg interessant vind en je tijdens het spelen enorm kan gaan helpen.

Dragon Karakuri

Dragon karakuri zijn dus bouwwerken die je permanent kunt plaatsen. Dit kunnen bijvoorbeeld uitkijktorens zijn die automatisch monsters en andere dingen voor je markeren op de kaart. Je kunt ook kampjes plaatsen om snel naar toe te reizen. Zie het als se sub-camps uit Monster Hunter, al mag je in Wild Hearts zelf kiezen waar je ze neer zet! Je kunt Tuskumo-shrines maken die automatisch materiaal voor je vergaren. De Tsukumo zijn de hulpjes van deze game, wat de Palico voor Monster Hunter zijn. Als je alleen speelt heb je ook altijd een Tsukomo bij je de je helpt. Verder kun je een rollend wiel bouwen om snel door de map heen te crossen, maar ook kabelbanen, windturbines en nog veel meer. Je kunt je vergaarde voedsel drogen op droogrekken, bereiden en potten en zo voorts. Je kunt een hele boel dingen bouwen in de verschillende maps om je hunts aangenaam te maken, je snel te verplaatsen en je resources op peil te houden. En als het eenmaal staat, heb je er weinig omkijken naar. Dit is echt een schitterend systeem dat zo ontzettend veel toevoegt aan de genre.

Basic en Fusion Karakuri

Deze karakuri bouwwerken helpen jou direct tijdens jouw jacht op het monster. De basic karakuri zijn kleine bouwstenen die je neer kunt zetten zoals een doos om vanaf te springen, een springbord, een fakkel, een glider of een stake met een vlieger. Al deze basis karakuri hebben op zich een eigen doel. Simpele tools die je kunne helpen, maar je kunt deze basis karakuri met elkaar combineren voor een fusion karakuri! Hierdoor zet je bijvoorbeeld 6 blokken naast elkaar neer om een bulwark te maken. Monsters die hier met een rotvaart tegenaan rennen worden op hun zij gekanteld. Door 2 springborden op elkaar te bouwen, gevolgd door een stake met een vlieger en hetzelfde torentje ernaast bouw je een harpoongun die het monster eventjes op zijn plek houdt. Vliegende monsters worden met deze harpoongun uit de lucht geschoten en vallen op de grond.

Er zijn een hoop fusion karakuri die echt heel erg belangrijk zijn tijdens de jacht. Je bouwt deze ook slechts in een fractie van een paar seconden. Op de PlayStation hou je L1 ingedrukt en klikt op de betrekkelijke face-buttons waar die basis-karakuri aan verbonden is. Ramt de combinatie in en bam. Je harpoon-gun, kanon, val, muur en noem maar op staat klaar voor gebruik. Dit systeem speelt velen malen beter dan het uit ziet in video’s en het is essentieel om te gebruiken. Want in tegenstelling tot monsters uit Monster Hunter die moe worden, moet je in Wild Hearts middels het karakuri systeem, zelf je openingen creëren.

Hoe bouw je?

Bouwen doe je met een resource genaamd ‘Thread’. Met deze draden weef je dus al deze karakuri in elkaar. Thread vind je door bomen te hakken en rotsen te slopen. Dit gebeurd allemaal vrij snel. Je kunt ook een grote bulk aan Thread grijpen van een monster. Door een monster op een bepaalde plek genoeg schade toe te doen breekt zijn huid en verschijnt er een blauwe gloeiende plek. Klim op het beest en gebruik je Hunter’s Arm om Thread uit het monster te zuigen waarmee het beest ook even kan stunnen. Naast deze kale plekken op het beest kun je in traditionele Monster Hunter fashion ook andere delen van het beest slopen zoals hoorns en staarten en deze afzonderlijk van elkaar looten waar ze neervallen op de grond.

Ze moesten hier eigenlijk een “Beat your meat” trophy voor maken. #WildHearts pic.twitter.com/mQb3lfnlaN — Jordy Gerritse (@GerritseJordy) February 19, 2023

Af en toe kom je ook zonder Thread te vinden zonder dat er een bron van thread in de buurt is. Tijdens een gevecht is dit wel logisch, anders zou je die bouwwerken kunnen blijven spammen. Tijdens het vrij rondrennen kan het soms vervelend zijn, omdat je de basis karakuri wilt maken om een glider te gebruiken of een kleine klif te beklimmen met dozen. Het zou fijn zijn geweest als je buiten combat automatisch wat Thread over tijd zou kunnen genereren.

Vloeiend als het werkt

Wild Hearts speelt enorm heerlijk. Vooral als je alleen speelt. Gevechten zijn snel, bomvol actie en het er allemaal enorm flitsend uit. Het is echt een waar genot om een bombarderij van geweld los te laten op je doelwit. Damn, wat voelt deze game heerlijk! Maar het werkt niet altijd even soepel. Vooral in de multiplayer mode, waar dit soort games toch wel om draaien kan de performance enorm kelderen. De game lijkt zich dan op de 75% van de snelheid af te spelen soms. vooral als er veel gebeurd om het scherm en je speelt met spelers die Japanse tekentjes in hun naam hebben. De servers lijken het enorm zwaar te hebben. Als ik enkel met mijn vrienden speel die ook hier in Nederland wonen, lijkt het allemaal minder een probleem te zijn.

Verder zijn er hier en daar nog wat schoonheidsfouten die betrekking hebben tot hit-boxes en dergelijken. Ook de voortgang van trofeeën en het verhaal lijkt in multiplayer niet altijd te werken. Houd hier dus rekening mee. Ik ben er volledig van overtuigd dat deze fouten in de nabije toekomst worden weggepoetst, maar voor nu moeten we het er wel nog even mee doen.

Kemono

De monsters in Wild Hearts noemen ze Kemono. Waar ze vandaan komen en wat ze komen doen ontdek je tijdens het spelen van het verhaal. Het verhaal, waarin je door de rangen van de Kemono vecht houdt je zo’n 40 uur bezig. Maar je uiteindelijk speelduur kan ver daarboven uitstijgen als je je bezighoudt met alles wat de game te bieden heeft. Voedsel maken, wapens upgraden, Karakuri maken, side quests, verzamelobjecten en natuurlijk gewoon jagen.

Elke Kemono heeft minimaal één moeilijkere versie van zichzelf die je gedurende het verhaal tegenkomt. Zie het als de Low- en High-rank van Monster Hunter. Ook na het verhaal zijn er nieuwe monsters of varianten te ontdekken in de vorm van Volatile en Deeply Volatile monsters. Deze zien er anders uit, hebben nieuwe moves, zijn enorm sterk en testen echt jouw skills op de proef. Waar je normaal tijdens een jacht 60 minuten de tijd hebt en 3 levens hebt, heb je voor een Deeply Volatile jacht maar 20 minuten en maar één leven. Bereid je dus goed voor door alles in te zetten en te gebruiken wat je de eerste tientallen uren van de game krijgt voorgeschoteld en geleerd.

Verdict

Wild Hearts heeft me positief verrast. Zo positief verrast dat ik alleen in het lanceringsweekend al 33 uur heb gespeeld. Het is zo’n ontzettend goede Monster Hunting game dat Capcom flink aan de bak moet gaan om zijn large crown te bewaren voor behemoth in de Monster Hunting genre. Zeker gezien dit een geheel nieuwe IP is en Monster Hunter zich al 20 jaar heeft kunnen verfijnen maakt Wild Hearts des te meer indrukwekkend. Zelfs na het uitspelen van het verhaal vermaak ik me nog steeds kostelijk met deze game en ik kan niet wachten om te zien wat EA en Koei Tecmo te bieden hebben in de toekomst. Er staat gratis DLC gepland met onder andere nieuwe monsters!

Koei Tecmo en EA Originals hebben echt de bliksem in een potje gevangen met Wild Hearts. Het is een heus meesterwerk die ik bijna wil voorzien van een perfecte score. Door de technische mankementen momenteel kan ik dit helaas niet doen, maar is een dikke 9 absoluut het minimale wat deze game verdient. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat Wild Hearts blijft groeien en dat dit een begin is van een gehele nieuwe serie in de Mosnter Hunting genre, want deze game is echt belachelijk goed.