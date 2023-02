Review: The Settlers: New Allies

The Settlers, één van mijn jeugdliefdes qua PC gaming en RTS games. Ik heb een hele lichte herinnering aan de allereerste Settlers maar het tweede deel heb ik volledig grijs gespeeld. The Settlers II – Veni, Vidi, Vici kon ik dagenlang spelen met de typisch jaren 90 hits op de achtergrond. Maar net als alle jeugdliefdes verlies je ze wel is uit het oog. Totdat ze weer ineens voor je staan, zo ook de nieuwste Settlers: The Settlers: New Allies. Met veel plezier hebben we het laatste deel gespeeld en vandaag lees je hier waarom.

Vijf games zijn er uitgebracht tussen The Settlers II en The Settlers: New Allies. In het derde deel werden de wegen uit de game gehaald en konden je inwoners vrij rondlopen. Dit was voor mijn jeugdbrein iets te chaotisch waardoor ik eigenlijk bleef hangen bij het vorige deel. Maar in de laatste game, 27 jaar later, zijn de wegen weer terug. Enige wat nu vrij rondlopen zijn je soldaten en je engineers. Eenvoud is ook wel het thema van het spel. Er zijn heel veel vereenvoudigingen aangebracht in de game om het lekker laagdrempelig te houden. Maar daar gaan we later op in. Multiplayer is ook terug en zoals in de meeste RTS games is ook de mode Skirmish aanwezig.

Bij Skirmish en multiplayer loop ik gelijk tegen een probleem aan. Er zijn vrij weinig opties om uit te kiezen. Je hebt de klassieke uitdagingen en PvP of coöp tegen AI in de samenstelling van 1v1, 2v2 of 4v4. Ik had graag de vrijheid van keuzes gezien uit de vorige delen. Ik speel zelf bijvoorbeeld het liefst alleen tegen 2 of meer AI’s, maar dat is alleen mogelijk als die er tussen staat bij de uitdagingen. Enige wat je eigenlijk kan beïnvloeden is de map waarop je speelt, voor de rest ben je overgeleverd aan de vooraf ingestelde instellingen. Hopelijk passen ze dat in de toekomst wat meer aan.

Bouw bouw bouw in The Settlers: New Allies

Waar The Settlers: New Allies wel in excelleert is in de gameplay. Alles wat je kan doen in de game is heel overzichtelijk gemaakt. De engineers en soldaten kan je aansturen en enkele opdrachten geven. het bouwmenu is met één knop te vinden en is overzichtelijk ingedeeld in diverse categorieën. Zoals eerder vermeld is de game vereenvoudigd ten opzichte van zijn voorgangers. Waar je vroeger voedsel verbouwde om diverse mijnen te laten werken, gebruik je nu voedsel voor het boosten van je gebouwen. Hierdoor produceren je gebouwen dubbel zoveel. Waar het vroeger noodzakelijk was om voedsel te verbouwen is het nu dus niet meer. Door middel van goud kon je vroeger je soldaten trainen en in rank laten groeien. Nu wordt goud voornamelijk voor handel gebruikt in de haven om goederen te kopen of te verkopen.

Mijnen en voedselbronnen raken nu niet meer op. Ze zijn onuitputtelijk. Kool en ijzer heb je nodig om soldaten te trainen. Bomen en steenbergen raken wel uitgeput maar daarentegen kan je je eigen bosbeheer en steenmijnen bouwen. Met een academie kan je onderzoeken doen om diverse delen in je rijk te verbeteren. Maar het meeste bouw je nog wel huisvesting voor al je Settlers. Met de engineers in The Settlers: New Allies breidt je je grenzen uit en bouw je je gebouwen. Ook kunnen zij onderzoek doen op mijn plaatsen om te zien wat je daar kan bouwen. Net als de soldaten kan je de engineers vrij laten bewegen over de map. Één tip zet het automatisch bouwen aan van je engineers dit bespaart je een hoop klikwerk om je engineers gebouwen te laten bouwen.

Verdict

De details in de game zijn prachtig in The Settlers: New Allies. Wanneer je inzoomt op één van de productie gebouwen zie je heel goed wat ze aan het doen zijn. Soldaten zie je trainen, de smid zie je smeden enzovoorts. Het eenvoudig maken van de game is goed voor de nieuwe spelers van de genre of de videogame series. Voor mij voelde het iets te eenvoudig aan en had graag wat meer uitdaging gezien. Ook de skirmish en de multiplayer modus hadden beter gekund door meer vrijheid te bieden qua instellingen. Desondanks is de game vermakelijk te spelen. Wat ze wel hebben gedaan voor de game hebben ze ook goed gedaan. De menu’s zijn overzichtelijk en beknopt, de details zijn prachtig en de besturing is vlekkeloos. De game kan in de toekomst voorzien worden van updates om wat meer keuze vrijheid te bieden aan spelers en wellicht om ze meer bouwopties te bieden. Nieuwe elementen in de game zal de game naar een hoger niveau tillen.