LEC spring split: We’re back summoners

We zijn even weg geweest met het coveren van de LEC esports maar vanaf heden zijn we weer terug met de wekelijkse updates omtrent de LEC. Zoals de meeste inmiddels weten is de LEC een nieuw format ondergegaan. Twee weken geleden sloten we de winter split af met G2 Esports als eerste kampioen van de nieuwe format. Zaterdag gaan we verder met de spring split. Grote verliezers uit de winter split Fnatic en Excel Esports hebben extra lang de tijd gekregen om hun problemen op te lossen.

Excel Esports heeft vooraslnog besloten de spring split van de LEC te beginnen met dezelfde roster als van de winter split. Fnatic daarentegen heeft direct wijzigingen gebracht in hun roster. Zo is de coaching staff veranderd en worden toplaner Wunder en support Ruckz vervangen door leden van hun academy team. Toplaner Oscarinin en de Nederlandse support Advienne maken hun opwachting voor Fnatic in de spring split. Zaterdag kunnen we beide teams direct tegen elkaar in actie zien en kunnen we zien wie van de twee het beter heeft gedaan in hun “off” season.

Wat we wel geleerd hebben uit de winter split van de LEC is dat de teams nog dichter bij elkaar liggen dan voorgaande jaren. Eigenlijk de enige team die voornamelijk in de playoffs boven alles en iedereen uitsteeg was G2 Esports. Met speelsgemak liepen zij over hun tegenstanders heen. Met name MAD Lions moest het zowel in de groups als in de playoffs afleggen in een zeer korte tijd. Beide games eindigde in 2-0 en 3-0 score voor G2 Esports. Komend weekend hebben we de game of the week op maandagavond. Dan staan de MAD Lions tegenover KOI de nieuwe rivalen van de afgelopen jaren. Maar ook hebben we op zaterdag nog de knaller Team Vitality tegen MAD Lions. Maar ondanks deze twee games, zullen we waarschijnlijk van elke game genieten nu de teams zo dicht bij elkaar liggen.