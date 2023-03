Review: Destiny 2 Lightfall

De nieuwe Destiny 2 expansion gaat verder in de light & darkness saga. De hype werd gevoed door een aantal trailers en reveals. Helaas werd de uiteindelijke expansion niet zo ontvangen. Een saaie, trage campaign met daarin veel onduidelijkheid en characters die we liever kwijt waren.

Story

Destiny 2: The Witch Queen liet ons kennismaken met een absoluut hoogtepunt in de Destiny universe. Storytelling op een geweldige manier, met daarin een rap tempo, plottwists, nieuwe enemies en een hele hoop andere onthullingen.

Lightfall doet dat absoluut niet. We reizen af naar een nieuw gebied, Neomuna, op Neptune. Neomuna is lang verstopt geweest. The Witness heeft het echter nu voorzien op dit gebied vanwege iets dat simpelweg “The Veil” heet. Wat the veil precies is, waar het vandaan komt of waar het voor nodig is, weten we niet.

Dit legt de campaign verder ook niet uit. Osiris zit de gehele campaign achter je aan. We moeten ons namelijk haasten. The Witness komt eraan. Dit maakt de campaign niet heel spannend. De story voor zover deze in die momenten aanwezig is, is moeilijk te volgen. Wanneer je eenmaal kennis hebt gemaakt met strand, de nieuwe subclass, ben je deze al snel weer kwijt. Bungie wilde strand namelijk meer deel maken van het verhaal. Dit wil zeggen dat je op bepaalde momenten in aanraking komt met strand als een soort trial, deze even gebruikt en dan weer verder gaat met je eigen subclass. Op het moment dat je strand hebt, krijg je niet de mogelijkheid de subclass te tweaken met fragments of aspects. Dit maakt dat het wisselen naar strand helemaal niet goed voelt. Je bent namelijk gewend aan je eigen subclass en weet wat hier de voordelen van zijn.

Wanneer Osiris dan eindelijk de campaign onderbreekt en een soort strand training missie introduceert in een soort vex simulation die doet denken aan een Tron level, is alle druk weg. Het is dan ook ontzettend moeilijk de campaign serieus te nemen.

Je maakt in de campaign kennis met een aantal nieuwe personages, waaronder de cloud striders Rohan en Nimbus. Rohan is een oudere cloud strider die bijna rijp voor pensioen is. Nimbus is een jonge, nieuwe cloud strider die idealistisch maar ook ontzettend irritant is.

Enemies

Destiny 2: Lightfall doet niet veel in de zin van nieuwe enemies. Witch Queen introduceerde hive enemies die in het bezit zijn van light powers en hun eigen ghosts. Dit maakte dat een oude bekende enemy een nieuwe stijl van combat kreeg en dus ook een nieuwe uitdaging werd. Lightfall probeert dit nog eens maar slaagt daar lang niet zo goed in.

Calus heeft zich inmiddels aangesloten bij The Witness, en is de nieuwe disciple geworden. Ook een deel van de Cabal sluit zich daar bij aan. We vechten deze keer dus tegen de Cabal Shadow Legion. Daarbij krijgen we één nieuwe enemy type: de Tormentor. Dit zijn dan ook ontzettend gave enemies die een hoop indrukwekkende abilities hebben. Kom je te dichtbij een tormentor, dan bestaat de kans dat deze jou vastpakt en je super energy opslurpt. Ook wanneer je midden in een super zit kan dit. Het kan dus voorkomen dat jij je super gebruikt, denkt een boss snel te verslaan tot je er achter komt dat een tormentor je super heeft opgezogen en de boss op je stampt. Dit zorgt er voor dat je (vooral op de hogere difficulties) strategisch te werk moet gaan. Hangt er een tormentor naast de boss? Dan is het slimmer deze eerst te verslaan. Tormentors dragen glimmend pantser op hun schouders. Schiet je deze eraf, dan komt de tormentor pas echt los, gloeit zijn borst en is dit de nieuwe weakspot.

Overige Destiny 2: Ligthfall content

Naast de campaign komt Lightfall niet met heel veel nieuws. We beginnen op een hoger light level van 1600. In het nieuwe seizoen krijgen we de mogelijkheid om tot een lightlevel van 1810 te gaan. Wanneer je de campaign uit hebt zit je vaak pas rond de 1760. De nieuwe strike die is toegevoegd is niet heel indrukwekkend en je zult toch echt wel rond level 1780 moeten zitten om ook maar een kans te hebben. De grind is dus weer terug. Wanneer je aan de nieuwe season begint voelt het dan ook al snel weer aan als de vorige seasons. Je krijgt elke week een nieuw stukje van een overarching story quest maar ook daar is er niet veel indrukwekkends. Gambit krijgt nog steeds geen update.

De raid is nog niet uit. We hopen dat deze een nieuw stukje story introduceert en een hoop antwoorden geeft op vragen die we eigenlijk zo laat in de game niet meer hadden moeten hebben. Dit zou een tijd van onthullingen en het oplossen van raadsels moeten zijn. In de plaats daarvan heeft Bungie ons alleen maar meer raadsels en busywork gegeven.

Wij zijn dan ook redelijk teleurgesteld met de Destiny 2: Lightfall expansion. Na al het gaafs dat Witch Queen ons bracht hoopten wij zeker dat Bungie op die manier verder zou gaan. Het lijkt er echter wel op dat de feedback is opgevallen en dat Bungie bezig is met het verbeteren van een aantal zaken. Zo werden de (in eerste instantie time gated) fragments en aspects al gelijk vrijgegeven.

Als je eenmaal klaar bent en aan de gang kunt met de strand subclass voelt deze wel een stuk beter dan tijdens de campaign. Uiteindelijk zal dit dan ook zeker een subclass zijn die, met name dankzij de grapple, leuk blijft om te spelen. Ook de nieuwe wapens zijn echter niet heel indrukwekkend.

Verdict

Destiny is nog steeds een goede game. De gunplay en actie is net zo goed als deze altijd waren. Maar de slechte story, irritante nieuwe personages en verder weinig nieuwe content maken dit een teleurstelling. De enorme difficulty spikes maken het zo dat je eigenlijk niets aan exploration kunt doen totdat je de, helemaal niet interessante, campaign afmaakt. Al met al is dit een expansion die meer dingen fout doet dan dat er goed zijn gegaan. Wij hopen dat Bungie hier sportief mee omgaat en de boel snel gaat verbeteren. De veranderingen die onlangs zijn toegepast leken ons te willen klaarstomen voor iets groots dat we uiteindelijk niet kregen.