LoL EMEA Championship: Nieuw format voor de LEC

Vandaag heeft Riot Games een nieuw hoofdstuk aangekondigd voor de Europese League of Legends esports scene. Vanaf januari 2023 komt er een nieuw format voor de LEC en voor de ERL’s van Europa. In vogelvlucht: LEC wordt EMEA Championships en het krijgt drie splits en een season finale. Turkije, CIS en MENA worden toegevoegd aan Europe en vormen samen de nieuwe EMEA Regional League. Daarnaast zullen de sterkste teams van die regio mee strijden in de EMEA Masters. European Masters wordt omgedoopt naar EMEA Masters.

Een hoop veranderingen voor de competitieve scene in Europa. Zowel voor de hoogste platform als voor de regionale platforms zijn er veranderingen aangekondigd. Allereerst worden de LEC en de European Masters hernoemd. De LEC gaat voortaan door het leven als de League of Legends EMEA Championships. European Masters wordt EMEA Masters. Daarnaast treden Turkije, de CIS(Commonwealth of Independent States) en MENA(Middle East and Africa) toe tot de ERL omgeving. Teams uit deze regio’s kunnen mee strijden in de nieuwe EMEA Masters. Voor de spelers uit deze regio’s wordt het ook makkelijker om door te stromen naar grotere teams en wellicht zelfs naar de top van de League.

LoL EMEA Championships

De League of Legends EMEA Championships zal worden opgedeeld in drie splits in plaats van twee splits. We krijgen vanaf januari een winter, spring en summer split. Na de drie splits krijgen we de season finals. Tijdens de season finals wordt er gestreden om de tickets naar Worlds. Tevens zal de season finals de enige roadshow zijn van het jaar. De season finals worden gespeeld door zes teams. De winnaars van de winter, spring en summer split kwalificeren zich voor de season finals. Daarnaast kwalificeren de drie teams met de meeste championship points voor de season finals. Mocht een team zo domineren dat het alle drie de splits wint, dan zullen zij direct een ticket krijgen naar Worlds. Afvaardiging voor de MSI wordt bepaald aan de hand van de spring split.

De splits gaan erook anders uitzien dan we gewend zijn. Een split in de EMEA Championships begint met de regular season waarin de tien teams strijden in een best of one single round robin competitie. De beste acht teams van de regular season stromen dan door naar de group stage. Hierin worden de acht teams verdeeld in twee groepen en strijden ze in een best of three double elimnation voor een plek in de playoffs. De top vier teams stromen door naar de playoffs waarin ze een best of five double elmination spelen. Winnaar van de split plaatst zich voor de season finals. De drie winnaars van de splits strijden tegen de drie beste teams van het jaar in de season finals. Daarin spelen zij een best of five double elimination voor de titel LEC Champion en voor de tickets naar Worlds.