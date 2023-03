Ga vanaf vandaag aan de slag met Resident Evil 4 Remake

Je kunt vanaf vandaag al aan de slag met Resident Evil 4 Remake in de Chainsaw Demo. De demo is nu te downloaden op PC, PlayStation en Xbox. Dit keer is er geen tijdslimiet en kun je de demo zo vaak opnieuw spelen als je wilt.

Het zijn nog twee, voor sommigen, lange weken tot Resident Evil 4 verkrijgbaar is. Gelukkig mogen we vanaf vandaag al proeven. De demo, die Capcom, de Chainsaw Demo noemt, is nu gratis te downloaden via de PlayStation Store, Steam of Xbox Marketplace. De demo werkt op alle platformen waar de game voor verschijnt. Ook de vorige generatie PlayStation en Xbox.

De demo werd aangekondigd tijdens de Capcom Spotlight op 9 maart 2023. Direct na afloop van de show werd de demo beschikbaar gemaakt. Het grote verschil met voorgaande Resident Evil demo’s is dat je deze opnieuw mag spelen en dat er geen tijdlimiet aan verbonden zit. Voorgaande ‘One-Shot’ demo’s mocht je maximaal maar 30 minuten spelen. Als de 30 minuten voorbij waren, of je had het einde van de demo bereikt kon je niet opnieuw spelen.

De demo van Resident Evil 4 speelt zich af aan het begin van de game waarbij iedereen vermoedelijk Bingo aan het spelen is. Het is een van de meest iconische Resident Evil 4 plekken, de ultieme test om te zien hoe de game er 18 jaar later aan toe is.