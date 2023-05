Binnenkort weer dromen met Alan Wake II

Alan Wake II komt er eindelijk aan. Deze aankondiging markeert het einde van een lange periode van speculatie en geruchten. De releasedatum is bevestigd voor 17 oktober 2023. Fans van de originele game kunnen zich verheugen op een nieuwe reeks avonturen in dit horrorgenre-spel van Remedy Entertainment.

Tijdens de PlayStation Showcase van 24 mei werd een nieuwe trailer getoond waarin meer details over de game werden onthuld. Het lijkt erop dat spelers nu ook een vrouwelijk personage kunnen besturen, die Alan Wake vindt in een stad genaamd Elderwood, een stad die overspoeld is door gemuteerde monsters​​.

Alle geruchten op een rij

Er is veel gespeculeerd over Alan Wake II in de aanloop naar deze officiële aankondiging. Het lek van de releasedatum kwam eigenlijk van niemand minder dan de stemacteur van Alan zelf, Matthew Porretta. In een recent interview met het YouTube-kanaal Monsters, Madness and Magic gaf Porretta aan dat de game in oktober 2023 zou uitkomen. Hoewel hij geen exacte datum kon geven, bevestigde hij dat dit de beoogde releasedatum is​​. Porretta deelde ook dat hij nog steeds aan “Alan Wake II” werkt en dat hij onlangs een bezoek heeft gebracht aan Finland, waar ontwikkelaar Remedy Entertainment is gevestigd. Hij sprak zeer positief over het ontwikkelingsteam en herinnerde zich zijn auditie voor de rol van Alan Wake​​.

Uitgever Epic Games had Alan Wake II al voor een release in 2023 aangekondigd​, en CEO van Remedy Entertainment, Tero Virtala, bevestigde vorige maand dat de game zich in de “laatste grote fase van volledige productie” bevindt. Volgens Virtala is “Alan Wake II” op weg om een geweldig spel te worden en is iedereen bij Remedy opgewonden over de voortgang​​.

De game is in ontwikkeling voor PS5, Xbox Series X|S en PC​​.

Ben jij al enthousiast bij het feit dat Alan Wake zijn terugkeer maakt, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden!