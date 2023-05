Bungie laat nieuwe trailer zien Destiny 2’s expansion The Final Shape

Bungie liet schokkende trailer zien van hun nieuwste Destiny 2 Expansion, The Final Shape. In de nieuwe trailer werd een fan-favoriete karakter getoond die een terugkeer maakt.

The Final Shape zou de laatste expansion moeten zijn van het verhaal dat zich afspeelt in Destiny 2. Momenteel zijn we in de laatste uitbreiding gestrand op een punt waar we niet weten wat er gaat komen.

De nieuwe trailer van The Final Shape belooft echter wat goeds en laat zien dat er een karakter terugkeert die wij allemaal lief hebben.

Er is geen release datum vrijgegeven maar wel belooft de laatste uitbreiding op veel antwoorden in het universum dat we kennen. Ook zien we de driehoek waarbij Lightfall eindigde, maakt de Witness een terugkeer?