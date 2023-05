Check hier de eerste Spider-Man 2 gameplay beelden!

Spider-Man 2 laat zijn eerste gameplay beelden zien tijdens de PlayStation Showcase van mei 2023. We zien een echte next-gen versie van New York in de nieuwe gameplay beelden met Peter Parker en Miles Morales.

Peter Parker heeft een heel nieuw arsenaal aan vaardigheden. We zien gameplay beelden waarin we switchen tussen zowel Parker als Miles. Peter Parker lijkt last te hebben van een parasiet (knipoog). Venom heeft zich in de strijd gemengd en de beelden hinten al op een wending die een door symbiote infested Peter Parker in gang gezet kan worden. Hoe en wat dit zich gaat afspelen, moet nog maar blijken.

Spider-Man 2 ziet er vloeiender en mooier uit dat zijn PS4 en PS5 voorgangers. Waarin we eerst een cross-gen opstelling zagen, zien we nu echt de kracht van de PS5. Oordeel vooral zelf!

Het vervolg met Peter Parker en Miles Morales laat niet lang meer op zich wachten. In het najaar van 2023 moet deze verschijnen. Exclusief voor de PlayStation 5.