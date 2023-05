PlayStation onthult Project Q: een nieuwe stap in handheld gaming

Sony heeft officieel een nieuw apparaat aangekondigd, PlayStation Project Q genaamd, tijdens zijn PlayStation Showcase. Project Q is een speciaal mobiel gamingapparaat dat gebruik maakt van Sony’s Remote Play-functie om games van de PlayStation 5 via Wi-Fi te streamen.

Het apparaat, dat later dit jaar zal worden gelanceerd, is ontworpen voor gamers die hun spelervaring willen voortzetten, zelfs wanneer ze niet in de buurt van hun tv zijn. Project Q heeft een levendig 8-inch LCD-scherm dat beelden tot 1080p resolutie bij 60fps kan weergeven, waardoor scherpe beelden en soepele gameplay mogelijk zijn.

Alle knoppen en functies van de DualSense draadloze controller, inclusief adaptieve triggers en haptische feedback, zijn opgenomen in het apparaat. De mogelijkheid om games te streamen via PlayStation Plus Extra en Premium wordt ook ondersteund.

Het is belangrijk op te merken dat Project Q geen volledige handheld console is zoals de PlayStation Vita, maar eerder een apparaat dat specifiek gericht is op streaming en Remote Play. Meer details over de prijs en exacte releasedatum zijn nog niet bekendgemaakt​​.

