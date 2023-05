Metal Gear Solid Δ: Snake Eater & Collection officieel aangekondigd

Daar is die dan! De langverwachte remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater. PlayStation heeft tijdens zijn Showcase-evenement bevestigd dat de remake in ontwikkeling is, na jaren van geruchten en speculaties​​.

Hoewel er geen specifieke releasedatum is gegeven, is bevestigd dat het spel zal worden uitgebracht op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Steam. Dit betekent dat zowel nieuwe spelers als trouwe fans van de franchise de mogelijkheid zullen hebben om het spel te ervaren op hun platform naar keuze​​.

De officiële YouTube-video beschrijving luidt: “METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER is een getrouwe remake van MGS 3: Snake Eater. Een nieuwe generatie spelers en trouwe fans kunnen het oorsprongsverhaal van de beroemde BIG BOSS ervaren en zien hoe zijn legende werd gesmeed in het vuur van Operatie Snake Eater. METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER zal beschikbaar zijn voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, en Steam​.

Ondanks de officiële aankondiging, als je up-to-date bent geweest met alle geruchten over het spel, zal je nog een lange tijd moeten wachten tot je het kan spelen. PlayStation heeft tot nu toe alleen aangekondigd dat het spel in ontwikkeling is, zonder een vaste releasedatum te geven​​.

De aankondiging van de remake van MGS 3: Snake Eater is ongetwijfeld een spannend moment voor fans van de franchise en spelers die ernaar uitkijken om dit iconische spel opnieuw te ervaren. Het blijft echter afwachten wanneer we de game daadwerkelijk in handen zullen krijgen. Voor het laatste nieuws over Metal Gear kun je de officiële kanalen volgen om up-to-date te blijven.

Metal Gear Solid: Master Collection 1

Konami heeft niet alleen de remake van MGS 3: Snake Eater aangekondigd, maar ook een andere grote verrassing voor fans van de franchise: Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Deze collectie brengt de originele Metal Gear Solid games opnieuw uit en zal eind dit jaar beschikbaar zijn.

De Master Collection Vol. 1 bevat Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 en 3 uit de HD Collection die in 2011 werd uitgebracht op PlayStation 3. Deze collectie biedt een uitstekende kans voor nieuwe spelers om zich te verdiepen in de geschiedenis van de serie, terwijl oude fans de kans krijgen om hun favoriete games opnieuw te beleven in high definition.

Hoewel er nog geen exacte releasedatum is gegeven, is bevestigd dat de Master Collection Vol. 1 in de herfst van 2023 uitkomt. Dit betekent dat fans niet lang hoeven te wachten om hun handen te krijgen op deze indrukwekkende collectie van enkele van de meest invloedrijke games in de videogamegeschiedenis.

De aankondiging van zowel de remake als de Master Collection is een duidelijk teken van Konami’s toewijding aan de MGS franchise. Het is duidelijk dat ze erkennen hoe geliefd deze serie is bij fans en ze willen ervoor zorgen dat zowel nieuwe als oude spelers de kans krijgen om deze iconische games te ervaren. Met de release van de Master Collection Vol. 1 kunnen spelers zich verheugen op een nostalgische reis door het Metal Gear universum terwijl ze wachten op de release van de Snake Eater remake.