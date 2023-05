De Sony playStation Showcase is bezig en dat betekend games, games en nog meer games. Tijdens deze presentatie is ook Phantom Blade Zero aangekondigd.

Phantom Blade Zero lijkt een mix te zijn tussen veel verschillende types Souls-like games. In de trailer zie je veel actie en een duister mysterieuze sfeer. We hebben ook het jaar van de aankondiging gekregen. 2023! De ontwikkelaar verteld het volgende over het spel:

Check out the world premiere of Phantom Blade Zero, a new Action RPG featuring deep and dark art style, fast paced combat, and a fictitious world blending Chinese martial arts and steampunk! Be the Dark Raider exiled by “the Order”, embark on the path of vengeance, and uncover the darkest secrets of Wulin!