Bandai toont Sand Land van Dragon Ball ontwikkelaar

De ontwikkelaar van niets minder dan Dragon Ball toont ons Sand Land. Een gloednieuwe Bandai Namco game die zich afspeelt in een soort van woestijn. Helaas krijgen we nog niet veel details tijdens de aankondiging op Summer Game Fest.

Summer Game Fest heeft enorm veel in huis. Veel verrassingen, waaronder een Dragon Ball ogende game van niemand minder dan Akira Toriyama, de maker van Dragon Ball. Waar het spel precies over gaat, of hoe het speelt, is nog niet duidelijk. Stay Tuned! Daar sluit de trailer mee af. Daar moeten we het dan ook mee doen voorlopig. Wel krijgen we alvast een kleine sfeerimpressie in onderstaande trailer:

Zodra de game speelbaar is, doe je dit op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series en PC. Ben jij benieuwd naar deze nieuwe game van Bandai en Akira Toriyama?