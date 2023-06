Marvel’s Spider-Man 2 nieuwe details en een hele dure venom?

Het is een spannende tijd voor fans van superhelden games, want Insomniac Games’ langverwachte “Marvel’s Spider-Man 2” is bijna hier. De releasedatum van de game werd onthuld tijdens het Summer Game Fest, en we kunnen deze web-slingerende sensatie verwachten op 20 oktober 2023, exclusief op de PlayStation 5

Brian Intihar, de Creative Director bij Insomniac Games, deelde enkele nieuwe details over Marvel’s Spider-Man 2, waaronder concept-art van de belangrijkste schurken, Kraven en Venom. De identiteit van de persoon in het symbioot van Venom blijft een mysterie, aangezien het niet Eddie Brock is. Dit geeft de game een extra laag van intrige en mysterie

De game is vanaf de grond opgebouwd voor de PlayStation 5, en belooft de kracht van de console te benutten met betere visuals, sneller web-slingeren, 3D Audio en bijna onmiddellijke personagewisseling. De spelwereld is ook twee keer zo groot als de vorige, waardoor spelers meer dan genoeg ruimte hebben om rond te slingeren en avonturen te beleven.

Naast de standaard editie van de game, die verkrijgbaar is voor €79.99 zijn er ook Digital Deluxe en Collector’s Editions beschikbaar. De Digital Deluxe editie van Marvel’s Spider-Man 2 €89.99 zal het spel, alle pre-order bonussen, evenals 10 unieke pakken (5 voor Peter, 5 voor Miles), extra Photo Mode frames en stickers, en 2 extra vaardigheidspunten bevatten. Deze 10 pakken zijn ontworpen door gastartiesten uit de wereld van stripboeken, films en PlayStation Studios, wat zeker een unieke touch geeft aan de game-ervaring.

De Collector’s Edition gaat nog een stap verder en bevat naast de inhoud van de Digital Deluxe editie een Steelbook display case en een 19-inch Collector’s Edition standbeeld. Dit standbeeld toont Miles, Peter en een gigantische Venom, en belooft een indrukwekkend verzamelobject te zijn voor elke fan. Het is duidelijk dat Insomniac Games geen moeite heeft gespaard om ervoor te zorgen dat Marvel’s Spider-Man 2 een onvergetelijke ervaring zal zijn voor zowel nieuwe als terugkerende spelers.

Kortom, Marvel’s Spider-Man 2 belooft een absoluut hoogtepunt te worden voor fans van superhelden games, vol met actie, avontuur en natuurlijk volop web-slingeren. Of je nu voor de standaard, Digital Deluxe of de Collector’s Edition gaat, je kunt een game verwachten die de grenzen van wat mogelijk is op de PlayStation 5 echt zal verleggen. We kunnen niet wachten om te zien wat Insomniac Games voor ons in petto heeft met deze langverwachte sequel.

Zie hier de gameplay trailer die vorige week is onthuld!

