Lies of P uitgesteld, Demo nu speelbaar op alle platformen

Lies of P is uitgesteld van augustus 2023 naar 19 september 2023. Gelukkig hoeven we niet veel langer te wachten. Maar nog beter nog: We hoeven helemaal niet meer te wachten, want er is NU een demo beschikbaar op Xbox, PlayStation en PC.

Lies of P is één van de meest geanticipeerde games op dit moment onder de Souls-fans. De door Pinoccio geïnspireerde titel laat tijdens Summer Game Fest 2023 nieuwe gameplay beelden zien. De trailer sluit af met een nieuwe releasedatum en de mededeling dat er nu een demo beschikbaar is in de digitale winkels voor console en PC. Ga jij er mee aan de slag?

In augustus 2022 gingen wij al aan de slag met Lies of P tijdens Gamescom 2022. Helaas duurde onze gameplay demo maar een klein uurtje. De demo die vanaf nu speelbaar is, komt dus zeer gelegen om de wereld opnieuw te verkennen.