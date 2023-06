Sonic Superstars aangekondigd

De Summer Game Fest is bezig en er worden een heleboel nieuwe games aangekondigd. Sonic is ook weer van de partij met een 2D platformer in een nieuw jasje!

Sonic is terug in een nieuwe stijl. De oude stijl is opgepoetst in de graphics van vandaag en geremaked vanaf het begin. Ook zien we in de trailer naast de nieuwe graphics dat je met verschillende karakters kunt spelen! Zo zie je naast Sonic ook Tails en Knuckle. Je kunt nu zelfs online spelen met vrienden in de levels! De game komt uit in het najaar. Bekijk hier snel de trailer hieronder!