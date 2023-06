Hellblade II verschijnt in 2024

De stemmen in mijn hoofd zeiden dat het zou gebeuren, en ze hadden gelijk (zoals altijd)! Er komt namelijk een nieuwe Senua’s Saga: Hellblade II trailer.

In deze trailer zien we meer gameplay, dit keer wat meer gericht op het verhaal van Senua. We weten allemaal dat deze game mentale impact gaat hebben, net als de eerste. De face capture ziet er enorm goed uit, grafisch is er ook weinig te klagen. We krijgen te zien dat de game in 2024 zal verschijnen, op Xbox en Steam. Check de nieuwe trailer… hier!

Alhoewel we nog vrij weinig weten van de game, buiten de trailer die eerder verscheen met wat gameplay, ziet het er uit als een goede toevoeging voor de Xbox fans onder ons!