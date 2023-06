Eerste beelden van Star Wars Outlaws

Ubisoft en Massive Entertainment onthullen “Star Wars Outlaws” op de Xbox Games Showcase, een nieuw hoofdstuk in de Star Wars franchise, gepland voor 2024​

Star Wars Outlaws, een gloednieuwe open-wereld game, speelt zich af in de rebellentijd, precies tussen The Empire Strikes Back en Return of the Jedi. De game duikt diep in de onderwereld van de Star Wars franchise, een minder verkend terrein in de eerdere games. We volgen protagonist Kay Vess, een vrouwelijke scoundrel die van het ene naar het andere avontuur hobbelt in deze uitgestrekte wereld, en onderweg een onwaarschijnlijke bondgenoot vindt in de vorm van een klein buitenaards wezen.

Meet cunning scoundrel Kay Vess, in #StarWarsOutlaws, the first-ever open-world Star Wars game. pic.twitter.com/2OMUtnCG99 — Ubisoft (@Ubisoft) June 11, 2023

Tijdens de Xbox Games Showcase kregen fans een eerste indruk van de game met een opwindende trailer. Hoewel veel details over het spel nog verborgen zijn, belooft de cinematische trailer van Ubisoft veel voor de volledige game. De daadwerkelijke invulling blijft echter nog afwachten.

Maak je klaar voor een uitgebreidere onthulling van Star Wars Outlaws tijdens de Ubisoft Forward showcase, gepland voor morgen.

Star Wars Outlaws belooft een unieke kijk in de onderwereld van het Star Wars-universum en wordt de eerste Star Wars game met een open wereld. Volgens geruchten plant LucasArts games om elke zes maanden een nieuwe Star Wars-game uit te brengen. Veel van deze games zijn al bekend of gelekt.

In het officiële persbericht kondigde Ubisoft in samenwerking met Lucasfilm Games aan dat Star Wars Outlaws, het allereerste open-wereld Star Wars-spel, wordt gelanceerd op Xbox Series X|S consoles, PlayStation 5 en Windows PC via Ubisoft Connect in 2024.

Star Wars Outlaws biedt spelers de kans om het Star Wars universum als nooit tevoren te ervaren. Het verhaal speelt zich af tussen Star Wars: The Empire Strikes Back en Star Wars: Return of the Jedi. In deze turbulente tijden floreert de criminele onderwereld terwijl het Galactische Rijk zich voorbereidt op de definitieve nederlaag van de Rebel Alliance. Spelers zullen in de huid kruipen van de slinkse scoundrel Kay Vess, gespeeld door Humberly González, en haar trouwe metgezel Nix, gespeeld door Dee Bradley Baker, terwijl ze een van de grootste overvallen in de Outer Rim proberen te plegen.

Julian Gerighty, de creatieve regisseur bij Massive Entertainment, licht toe: “Toen we het eerste open-wereld Star Wars-spel bedachten, keken we naar waar en wanneer het zich zou kunnen afspelen, en kwamen we al snel tot de conclusie dat we alle juiste ingrediënten hadden voor de reis van een schurk. Deze schurken leven onder het juk van het Galactische Rijk, maar slagen er toch in om te floreren dankzij de kansen die de criminele onderwereld biedt aan mensen die willen profiteren van de chaos. De tijd is rijp voor een nieuwe schurk om naam te maken, en Kay Vess is voorbestemd om deze rol te vervullen.”

“Met Star Wars Outlaws willen we de eerste echte open wereld Star Wars game bieden, met een actie-avontuur verhaal vol personages en planeten die zowel nieuw als bekend zijn in de Star Wars-galaxy,” zei Douglas Reilly, vicepresident van Lucasfilm Games. “We hebben nauw samengewerkt met het getalenteerde team van Massive Entertainment, en met hun jarenlange ervaring in het creëren van rijk gedetailleerde werelden, kijken we ernaar uit dat fans voor het eerst de Star Wars schurkenfantasie kunnen beleven.”

