Super Mario Bros. Wonder aangekondigd voor Switch

Een gloednieuwe 2D Mario game staat gepland voor release in het najaar van 2023. Ook deze game verschijnt exclusief voor de Nintendo Switch, want Nintendo lijkt nog lang niet klaar te zijn met de hybride console.

Super Mario Bros. Wonder is een gloednieuw 2D Mario avontuur die nieuwe elementen toevoegt aan het wonderlijke paddenstoelen koninkrijk. Zo kun je bijvoorbeeld een wonderbloem aanraken om wonderbaarlijke dingen te laten gebeuren. Buizen kunnen tot leven komen, hordes aan vijanden kunnen plotseling verschijnen en het uiterlijk van personages kan spontaan veranderen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die de gameplay op onverwachte manieren verandert.

Naast Mario zijn de volgende personages ook speelbaar: Luigi, Toad, Peach, Daisy en Yoshi. Niet te vergeten krijgt Mario er een gloednieuwe Power-Up bij. Waar we al konden veranderen in een bij, wasbeer en een kat, kunnen we nu in Olifant-Mario veranderen met de Wonder Power-Up. Welke veranderingen Nintendo nog meer voor ons in Petto heeft blijft nog heel even geheim.

Alle geheimen kunnen we in ieder geval zelf gaan ontrafelen zodra Super Mario Bros. Wonder op 20 oktober 2023 verschijnt voor de Nintendo Switch. Pre-Orders zijn vanaf vandaag al mogelijk via de Nintendo eShop.

