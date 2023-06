Nintendo Direct: Super Mario RPG krijgt een remaster!

De originele game is uitgekomen in 1996 maar krijgt in 2023 een rework, natuurlijk hebben we het over Super Mario RPG!

Voor mensen die niet bekend zijn met Super Mario RPG, is het vergelijkbaar met een paar andere grote titels.

Het spel combineert elementen van het platformgenre met een turn-based gevechtssysteem en RPG-elementen. Spelers nemen de controle over Mario en zijn bondgenoten terwijl ze de Mushroom Kingdom verkennen om Princess Toadstool te redden van de schurk Smithy. De game biedt een boeiende verhaallijn, kleurrijke personages en een unieke grafische stijl. Met zijn humor, innovatieve gameplay en memorabele muziek, wordt Super Mario RPG beschouwd als een klassieker in de geschiedenis van de RPG’s en blijft het geliefd bij gamers over de hele wereld.

Ook is er aangekondigd dat Prinses Peach een eigen game krijgt waarin zij de hoofdrol gaat spelen, eveneens als dat Luigi’s Haunted Mansion die oorspronkelijk op de 3DS uit kwam ook een remaster gaat krijgen.

Super Mario RPG zal op 17 november 2023 uitkomen voor de Nintendo Switch.