Luigi’s Mansion 2 Remastered verschijnt in 2024

Luigi’s Mansion 2, ook bekend als Luigi’s Mansion: Dark Moon verschijnt in een nieuw jasje in 2024 voor Nintendo Switch. De 3DS game titel krijgt een volledige remaster voor de Nintendo Switch.

Ja, het lijkt er op dat Nintendo nog lang niet klaar is met de Nintendo Switch. Alhoewel we halverwege 2023 zijn en de Nintendo Switch onlangs zijn 7e levensjaar is gestart, ziet de hybride console van Nintendo ook in 2024 nog mainline titels. De remaster van Luigi’s Mansion 2 moet volgend jaar verschijnen. Er zijn verder nog geen details onthuld. Al zien we wel de eerste gameplay beelden.

De Marioverse gaat echter veel verder dan dat. Een iets oudere Mario game. Super Mario RPG krijgt een remaster voor de Nintendo Switch. Ook Peach krijgt haar eigen game en later dit jaar zien we de release van een gloednieuwe Mario Bros.