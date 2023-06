Review: F1 23 Lights out and away we go!

“It’s lights out and away we go!” “Lichten zijn uit en we zijn onderweg!” F1 23 is alweer bijna twee weken oud en hebben we inmiddels genoeg uurtjes achter het stuur erop zitten. Met de carrière modus zijn we op gelijke hoogte met het huidige seizoen van de Formule 1. Voordat we komend weekend naar Oostenrijk gaan, hebben we even de tijd gevonden om jullie te vertellen wat we van de nieuwste game vonden. Met de terugkeer van Braking Point hebben we dit jaar in ieder geval weer een vervolg op de carrière van Aiden Jackson en Devon Butler.

Vorig jaar met F1 22 was er jammer genoeg gekozen voor een editie zonder Braking Point. Ik was dan ook aangenaam verrast dat in F1 23 Braking Point weer terug is. Hoewel de verhaalmodus in de voorgaande delen slechts een korte vermaak was, leefden we toch mee met de rivaliteit strijd van Aiden Jackson en Devon Butler. In Braking point zijn onze rivalen samen gevoegd in een nieuw race team: Konnersport Butler Racing Team. Je raad het al, het team wordt gefinancierd door de vader van Devon Butler. Maar naast hun verhaal volgen we ook het verhaal van een nieuwe personage: Callie Mayer. Callie Mayer is de eerste vrouw die ooit het F2-kampioenschap heeft gewonnen. En dat smaakt naar meer voor Callie.

Het verhaal in Braking Point is vermakelijk om te volgen en biedt her en der een races aan die je van het begin tot het einde aan het rijden bent. Daarnaast hebben de keuzes in het verhaal gevolgen op hoe je team ontwikkelt. De missies, de antwoorden die je geeft aan de pers, je oplossingen in het team, ze bepalen allemaal hoe je auto en team ontwikkelt door het seizoen. Ondanks dat we hebben genoten van het verhaal moeten we wel zeggen dat de drama gehalte net iets aan de hoge kant was. Bijna elke race had drama in zich en dat had voor mij wat minder, immers er zijn ook momenten dat het goed kan gaan met het team.

Vernieuwingen in F1 23

De nieuwe game in de reeks Formule 1 games heeft naast een nieuwe Braking Point nog een tal van nieuwe verbeteringen en vernieuwingen gekregen. Zo is er in F1 23 nu Precision Drive voor de controller spelers onder ons. Dat is direct een grote pluspunt ten opzichte van zijn voorganger. Je hebt nu veel meer het gevoel dat je controle en precisie hebt over je auto als je met de controller speelt. Het racen gaat aanzienlijk makkelijker en beter dan in F1 22. Naast Precision Drive hebben ze ook geluisterd naar feedback van de echte Formule 1 teams. Hierdoor reageren de auto’s nu nog realistischer voor zowel de controller spelers als voor de stuurwiel spelers.

Ook terug van weggeweest is het circuit van Qatar. Maar we waren uiteraard het meest nieuwsgierig naar de nieuwste en laatste circuit Las Vegas. Maar die nieuwsgierigheid maakt snel plaats voor verveling. Het circuit bestaat uit 3 DRS zones waar je volle bak gaat met een paar slappe bochten. Ik kan nu al zeggen dat het een saaie race gaat worden tenzij de weergoden roet in het eten gaan gooien. Maar daarentegen hebben ze het circuit wel schitterend nagemaakt. Als je even gas loslaat op de Strip kan je genieten van de schitterende casino’s. Rijden in het donker is helemaal aan te raden bij het circuit van Las Vegas.

De circuits van Barcelona en Red Bull Ring zijn geüpdatet naar de huidige nieuwe lay-outs. Naast F1 rijden kan je nu ook een volledige seizoen rijden in de F2. Sterker nog als je carrière begint als enkel de coureur dan kan je kiezen voor een start in de F2. Je kan dan de volledige seizoen rijden maar je kan ook de verkorte versies ervan rijden. Rijden met vrienden die op andere platforms bevinden is nu nog meer verbeterd. Zo kan je nu ook in Ranked Mode cross play spelen en kun je ook cross platform time trails met elkaar vergelijken. Kortom er zijn weer genoeg aanpassingen gedaan aan de game om het weer interessant te maken.

Verdict

F1 23 zit vol met goede verbeteringen en vernieuwingen. Braking Point is weer terug en is nu langer dan ooit. Hoewel praktisch elke missie drama met zich meebracht was het een vermakelijk verhaal met leuke plottwisten in verwerkt. Precision Drive is een welkome verbetering voor de controller speler. Je kan nu eindelijk nog beter het racen met je controller instellen en is het nog makkelijker om te leren rijden zonder assists. De nieuwe circuits zien er weer schitterend uit en een lust voor het oog als je zit mee te kijken met iemand anders.

Enige wat ons wel opviel is dat de bug van F1 22 qua catch-up van de AI een heel klein beetje is geslopen in de nieuwe game. Er zijn weer momenten te vinden dat de AI ineens snelheid en tijd weet goed te maken op plekken waar je het niet zou verwachten. Gelukkig gebeurd het niet al te vaak en is het nog niet zo erg en vervelend als in F1 22 voordat de fix er was. Al met al is F1 23 een van de betere games van de afgelopen paar versies en kunnen we niet wachten om van het weekend verder te racen in Oostenrijk.