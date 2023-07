Oude Call of Duty titels bruisend met leven op Xbox 360

Oude Call of Duty titels bruisen opeens vol leven op Xbox 360. Meer dan honderdduizend mensen maken opnieuw de maps onveilig van Call of Duty titels uit het Xbox 360 tijdperk. Wat is er aan de hand?

Al jarenlang moeten spelers het missen. Het genot van de gouden eeuw van Call of Duty. Modern Warfare 2, Black Ops 2 en World at War. Erg toevallig dat net als Microsoft te horen krijgt dat ze Activision Blizzard voor een leuke som mogen overnemen, werken de servers weer op Xbox 360. De servers van de PlayStation 3 versies zijn nog steeds kapot. Op PC worden de servers nog steeds geteisterd door hackers met alle nare gevolgen van dien.

Het Twitter account van Charlie Intel rapporteert al enkele dagen hoeveel actieve spelers de oude Call of Duty titels dragen op Xbox Live. Tot en met Call of Duty: Modern Warfare 3 konden spelers in het menu zien hoeveel actieve spelers online zijn. Tot voor de servers plotseling werkte waren deze aantallen onder de 100 en was het onmogelijk om een multiplayer match te vinden.

Black Ops 2 has over 10,000 players online on Xbox 360 with matchmaking working again. pic.twitter.com/KCuvh6vgTQ — CharlieIntel (@charlieINTEL) July 16, 2023

Alle oude titels van Modern Warfare (2007) tot en met Black Ops 2 en verder worden weer volop gespeeld. Sommigen zeggen dat de servers voor Xbox gerepareerd zijn omdat de games binnenkort worden toegevoegd aan Game Pass. Dat is natuurlijk aannemelijk nu Microsoft eindelijk de deal met Activision heeft afgerond.

Heb jij je Intervention al afgestoft?